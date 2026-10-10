La delegación de facultades al Ejecutivo abrió una nueva disputa en el Congreso bicameral.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado realizó ayer su primera sesión no ordinaria, que contó con la presencia del primer ministro Luis Galarreta y los ministros Marco Vinelli (Agricultura) y Juan Carlos Requejo (Producción).

El premier reclamó que el Gobierno presentó 66 pedidos agrupados en ocho materias, pero la Cámara de Diputados aprobó cerca de 20 puntos distribuidos en dos.

“La facultad es lo que nos permite acelerar algunas acciones y en otro caso darnos un marco legal para permitir ser más eficientes. Ahí está el caso, por ejemplo, de la necesidad de tener Inteligencia”, arguyó.

Oposición

La senadora Ruth Luque de Ahora Nación intervino tras la exposición de los ministros y solicitó aclarar cuáles eran los límites que el Senado tiene.

“Él (Galarreta) está hablando que son insuficientes los puntos que se ha aprobado y que quiere más temas. Entonces está partiendo de una extensión de lo que ha aprobado Diputados”, señaló.

Para Luque, el debate debe partir del dictamen presentado por la Cámara Baja.

“No hacerlo significaría no solamente que se está desnaturalizando, sino se está desconociendo por completo la responsabilidad y el mandato que tienen los diputados”, sostuvo.

“No estamos ante un Senado todopoderoso, ante un Senado que puede hacer borrón y cuenta nueva”, agregó Luque.

Por su parte, el senador Humberto Morales de Juntos por el Perú (JP) indicó que “no entendía” la sesión porque solo hay dos materias por debatir.

“Acá hay un tema y está el dictamen aquí con dos materias, no con ocho”, advirtió.

Morales aseguró que presentó un documento para resolver el tema de la “desnaturalización” con el fin de que la comisión emita un informe sobre los límites del Senado.

“La intención es desnaturalizar, la intención es meter por la ventana todo lo que han puesto aquí”, subrayó.

También el legislador Iber Maraví, de la misma bancada, reprobó que no se haya esclarecido previamente las competencias del Senado sobre lo que Diputados aprueba, y responsabilizó al presidente de la comisión, Carlos Mesías (Fuerza Popular), de no resolverlo antes de tocar el tema de fondo.

“Están demostrando una descoordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso”, enfatizó.

Oficialismo

Desde Fuerza Popular defendieron la potestad del Senado de ampliar la delegación.

El senador Alejandro Aguinaga manifestó que las modificaciones que se hagan en el Senado no van a “desnaturalizar” lo presentado por Diputados.

“Cuando hablamos de modificar, por supuesto que se tiene que mejorar los proyectos que han llegado. No se están desnaturalizando, no están perdiendo su esencia, y esa es una realidad”, declaró.

De igual forma, Rafael Yamashiro alegó que en base su reglamento y a la Constitución, se pueda llegar a una cifra superior a los 20 pedidos.

“Espero que este Senado pueda recurrir a ese espíritu democrático y lograr más consenso de los que ha podido aprobar la Cámara de Diputados, porque las 20 delegaciones es una línea de base”, exhortó Yamashiro.

A su vez, la vocera de la bancada, Patricia Juárez, abordó los puntos que debieron considerarse en la iniciativa original del Ejecutivo.

“Los 2 puntos que se han dejado de lado son los que ha reseñado el ministro de Producción, que tienen que ver con las Mypes, que a mí, desde mi punto de vista, me parece realmente una mezquindad (...) que son más del 90% de nuestra economía, están sufriendo. Pero no importa, hay que negarle al gobierno de Keiko Fujimori porque eso da réditos políticos”, defendió.

“Nadie ha dicho que se aprueben los 66 puntos”, puntualizó.