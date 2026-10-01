El teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP) en situación de retiro, Raúl Alfaro Alvarado, falleció ayer a los 60 años.

Alfaro comandó la PNP entre agosto de 2022 y marzo de 2023. En ese lapso, el 7 de diciembre de 2022, el entonces comandante general jugó un rol clave en el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

Según relató Alfaro, ese día, Castillo le dijo: “General, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la nación”.

Pero Alfaro decidió garantizar el funcionamiento del Parlamento y, tras conocer que Castillo se dirigía a la Embajada de México, ordenó al general Jorge Angulo intervenirlo.

Tras su muerte, diferentes autoridades expresaron sus condolencias como los senadores Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).