Fernando Olivera, el controvertido exministro de justicia de Alejandro Toledo, ha decidido resucitar el Frente Esperanza, el partido que perdió su inscripción en 2016 al no alcanzar la valla del 5% de votos válidos. Dice que no se corre de la lid presidencial del 2021 y que está preparado para gobernar.

A juzgar por el tono de sus críticas, parece haber elegido como nuevo adversario político al presidente Martín Vizcarra, como en otro tiempo escogió a Alan García.

¿Qué lo induce a salir a los medios en esta crisis sanitaria y a pocos meses de elecciones generales?

Hemos mantenido silencio durante el coronavirus porque creí que mi deber era confiar en las respuestas del Gobierno nacional ante una crisis de esta magnitud. Sin embargo, ahora creo que guardar silencio es un silencio cómplice. Es hora de hablar. Exigirle al presidente Vizcarra que diga la verdad. (…) Desde un principio el Gobierno ha ocultado información a los peruanos.

¿A qué clase de información se refiere?

En primer lugar, hoy el Perú es el número uno en el mundo de casos ocultos de víctimas del coronavirus. La reacción del Gobierno ha sido tardía. El 30 de enero la OMS declaró la emergencia sanitaria. En el Perú se hizo recién el 15 de marzo. En ese periodo no se tomaron previsiones para evitar los casos importados o para aislar a los primeros infectados. (…) Se quiere dar la impresión de que aquí se está aplicando una estrategia exitosa cuando la verdad es lo contrario. La estrategia del gobierno ha fracasado.

Las mediciones le dan un alto respaldo popular al presidente Vizcarra. ¿Significan nada?

Las conferencias de prensa de Vizcarra no son informativas sino propagandísticas. En segundo lugar, el pueblo no está informado. Cuando un pueblo sabe no lo engaña nadie. En tercer lugar, yo no confío en esas encuestas que no sé quién las paga, encuestados a quienes, inclusive, se ofrecen incentivos.

Vizcarra respondió a sus críticos señalando que hay muchos generales después de la batalla.

Es parte de evadir responsabilidades, (…) es una respuesta indolente. Aquí el ministro Zamora ha llegado a equiparar las pruebas rápidas con las moleculares. Una declaración delirante. Hay mucho dinero en juego, evidentemente, ¿no? La improvisación ha sido y es una constante.

¿El Frente Esperanza qué cosa es ahora?

El Frente Esperanza participó en las elecciones del 2016. Estamos en proceso de inscripción, en este momento, hemos comprado kits electorales para captar afiliados. Pero debo decir que el cartel de los partidos de la corrupción ha sacado modificaciones a la Ley de Partidos Políticos para que sean los únicos en participar, pero a los nuevos partidos como el Frente Esperanza, se nos tiene atados de manos.

Hablemos de su ex socio político, Alejandro Toledo, de quien fue escudero principal. Es ahora el expresidente más corrupto de “Lava Jato”.

Toledo merece una sanción ejemplar. Muchos peruanos creímos en él. Recuérdese que en el 2001 fue elegido como el mal menor frente a Alan García y, prácticamente, no quedaba más que concederle el beneficio de la duda a Toledo. (…) Hemos sido engañados millones de peruanos y ahora lo que nos queda es exigir que haya la sanción que corresponda.

Sin duda va a encabezar la plancha presidencial del Frente Esperanza.

Lo determinará el partido en elecciones internas. Pero yo no me corro, estoy preparado para gobernar junto con el Frente Esperanza.

Fue un adversario político realmente frontal de Alan García.

Adversario político existe en una democracia. Yo soy enemigo de la corrupción, y Alan García era el símbolo de la corrupción. El efecto del suicidio es que se han interrumpido las investigaciones (…), yo hubiera preferido un millón de veces que no se suicidara, que respondiera ante la justicia como corresponde a un gobernante, pero se corrió de la justicia. Él sabía que era culpable. Se corrió con este denominado suicidio que a muchos les generan dudas; si es real, o si fue una simulación para evadir la acción de la justicia.

A su juicio, ¿es posible que Alan García podría estar vivo?

Bueno, hay elementos que deberían esclarecerse. Nadie escuchó el disparo, salió en su camioneta protegida con periódicos, sin ninguna emergencia. Al final, incineran su cadáver, aparece foto sonriente de sus hijos con el chofer el día de la supuesta incineración. Hay una serie de detalles que generan dudas en muchos peruanos, yo recojo esas preocupaciones. Solo espero que algún día se conozca toda la verdad.

Perfil

Fernando Olivera es excandidato presidencial. Es bachiller en Administración por la Universidad del Pacífico, con un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Postuló dos veces a la presidencia y fue dos veces congresista.