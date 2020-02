El expresidente de la Comisión Especial para la reforma política, Fernando Tuesta Soldevilla, consideró que viene un periodo distinto para el gobierno de Martín Vizcarra tras las elecciones 2020 y el nuevo Congreso de la República.

Durante una entrevista con Correo, el también exjefe de la Onpe señaló que Vizcarra Cornejo ya no tendrá la excusa de un Parlamento que obstruye.

Entre las nueve bancadas, ¿cuáles conformarían la oposición y qué grupos se perfilan, a su juicio, como posibles “oficialistas”?

Hay diversos grados de oposición. Yo no creo que se forme una bancada “oficialista” tal cual, entre otras cosas porque no les conviene (políticamente). Ahora viene un periodo distinto para el Gobierno, porque va a tener que mostrar resultados. Ya no tiene la excusa de un Parlamento que obstruye. Entonces, Fuerza Popular va a seguir siendo una bancada abiertamente opositora al Gobierno. Pero tendrá 15 congresistas, de haber tenido 73. Se ha empequeñecido. Es la sexta parte. Eso es por el lado de la derecha. Por el lado de la izquierda está UPP, si es que se le puede denominar de izquierda. Tendrá casi el mismo número de congresistas que Fuerza Popular, pero se coloca en el otro extremo. Su primer acto es decir que no va a ir a las reuniones con el Presidente. Entre ambas van a estar las otras bancadas.

Entonces, ¿entre los extremos de derecha e izquierda va a configurarse un espacio de centro?

Quizá un centro va a estar en torno a Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Partido Morado. Repito, dependiendo del tema que se trate.

¿Ve al Frepap como opositor?

Frepap ha declarado que no va a ser abiertamente opositor, dependiendo de los temas. Quizá los extremos son los pueden resultar más debilitados en la medida en que las otras bancadas se coloquen un poco más al centro.

El Partido Morado y Podemos, según algunos analistas, serían el oficialismo

Muchos de los que dicen eso están más cercanos a Fuerza Popular que al Gobierno. (...) Pero hablar de las bancadas como de una unidad creo que es un error a estas alturas. Estamos viendo diferencias entre sus miembros, y esto es así desde hace un buen tiempo.

¿Un Gobieno sin bancada está en desventaja o no es, necesariamente, algo dramático?

Evidentemente, están en desventaja. Finalmente, por más bancadas que puedan estar cercanas al Gobierno, éste tiene que negociar de otra manera.

¿Sigue siendo el Frepap una incognita?

Lo que yo veo son todavía discursos de campaña. Esa es una cosa y otra es estar en el Parlamento. Una vez que se instalen, una vez que entiendan que no van a poder sacar temas propios si no negocian, se van a dar cuenta de que esos discursos de campaña tienen que dejarse de lado.