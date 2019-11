Ferreycorp donó US$ 100 mil para campaña de Confiep a favor de empresas el 2011

Síguenos en Facebook

Mariela García Figari de Fabbri, gerenta general de Ferreycorp, reveló hoy ante el fiscal José Domingo Pérez que la empresa a la que representa donó US$ 100 mil a la campaña a favor de la empresa privada y el modelo económico que llevó a cabo la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) el 2011.

Según el diario Gestión, la empresaria explicó que dicha donación a la Confiep se realizó a través del sistema bancario cumpliendo los requisitos exigidos por la ley para una transferencia de estas características.

García Figari de Fabbri rechazó que Ferreycorp haya realizado algún aporte particular hacia la campaña presidencial de Keiko Fujimori el 2011 u otra agrupación política.

Estos US$ 100 mil de Ferreycorp se suman a los US$ 200 mil que dio Alicorp, los US$ 207 mil que brindó la empresa minera Volcan, los US$ 50 mil que aportó Trafigura y los US$ 378, 500 que otorgó Intercorp para la campaña a favor del modelo económico y la empresa privada impulsada por el entonces presidente de la Confiep, Ricardo Briceño.