Fiorela Nolasco: "Lo que yo quiero son explicaciones por salida de ‘Goro’”

Teme por su vida y la de su familia. Esa fue la razón por la que Fiorela Nolasco, hija del asesinado exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, se reunió con los ministros del Interior, Carlos Morán, y Justicia, Vicente Zeballos. En la cita, también preguntó sobre la circunstancia de la fuga de Rubén Moreno Oliva, alías “Goro”, involucrado en el homicidio de su padre. En diálogo con Correo, asegura que no obtuvo ninguna respuesta.

Durante su reunión con los ministro Zeballos y Morán, ¿le dieron alguna explicación de lo que ocurrió en el caso de “Goro”?

No, no ha habido ningún tipo de versión, ninguna explicación respecto a esto. Lo único que ha dicho el ministro de Justicia es que van a tomar las medidas, van a hacer las investigaciones de quiénes han sido los responsables para castigarlos administrativamente y penalmente. Yo consulté cómo era posible que lo liberen con un arresto domiciliario, quiénes son los policías que debían custodiarlo, pero no me mencionaron absolutamente nada.

¿El ministro Morán le confirmó que la Policía lo recogió del Penal de Piedras Gordas?

Nada, no ha habido ningún tipo de explicación sobre eso.

Entonces, ¿en qué se basó la reunión?

Yo recibí la llamada del Ministerio del Interior para tener una conversación con el ministro del Interior, no sabía que iba a estar el ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional (general José Lavalle). Cuando yo llegué, me dejaron esperando, alistando cámaras; cuando ingresé, lo que encontré fueron periodistas fotografiando la conversación. El ministro sí se comprometió a hacer más seguridad para mi familia, no asignándoles policías, pero sí con una camioneta de la Policía que dé, constantemente, vueltas por mi casa (en Nuevo Chimbote, Áncash), y en cuanto a mí, facilitarme seguridad en Lima, aparte de la seguridad que yo llevo cuando viajo.

¿Conoce la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho que dio arresto domiciliario a “Goro”?

Por parte de mi abogado (Marco Sánchez), que es abogado de la familia de Hilda Saldarriga, la testigo clave (del primer atentado contra su padre), tengo alcances de ese documento. Si bien la última resolución no especifica el punto que él debería permanecer en prisión si tuviera otro tipo de detención, una resolución que forma parte de este expediente, y que se acumula a la resolución final, sí especifica que él no puede salir de prisión porque tienen una condena de 25 años. Es decir, el juez (Concepción) Carhuancho sí ha informado por medio de esa resolución. Es decir, la responsabilidad es netamente del Inpe.

En la reunión, ¿el ministro Morán le admitió que su paradero es desconocido, que está como no habido?

Sí, exactamente, su paradero es desconocido.

Pero lo reconoció el ministro Morán...

Sí.

¿Solo le ofrecieron lo de la camioneta?

El ministro del Interior me ofreció la camioneta, que se active la comisaría rodante que existe ya desde 2012, cuando atentaron en mi casa grupos sindicales. Aparentemente, está inactiva, porque siempre está cerrada.

¿Cómo se sintió luego de que no le dieron mayores explicaciones de cómo se produjo esta excarcelación y posterior fuga?

Realmente, lo que yo quiero son explicaciones, algo que no me han dado, me han dejado en la misma incertidumbre de desconocer cómo se ha llevado todo esto para que se libere y salga con total libertad “Goro”, de Piedras Gordas.

Perfil

Fiorela Nolasco, hija de Ezequiel Nolasco

Cuenta con resguardo de Seguridad del Estado desde el 2014, tras el homicidio de su padre. Ese año también fue candidata, sin éxito, a consejera regional por Áncash.