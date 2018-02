Fiscal brasileño: "Odebrecht no puede ser procesada en Perú"

Síguenos en Facebook y YouTube

Pese a su apretada agenda, el procurador (fiscal) federal, Orlando Martello, perteneciente a la Fuerza de Tarea de Brasil que investiga el caso “Lava Jato” en su país, atendió a Correo y ofreció detalles del próximo interrogatorio al exrepresentante de Odebrecht-Perú, Jorge Barata, por parte de los fiscales peruanos de Lavado de Activos, Germán Juárez y José Domingo Pérez, el 27 y 28 de febrero en Sao Paulo.

¿Cual es el tiempo estimado para el envío al Perú, desde Brasil, de la copia del testimonio de Jorge Barata?

En principio no depende de mí, pero estimo que en tres semanas.

¿Las autoridades peruanas han solicitado las declaraciones de Valdemir Garreta, Luis Fravre y Luis Mameri?

Creo que sí, pero no puedo determinar el procedimiento de los interrogatorios, porque puede ser que la Secretaría de Cooperación del Ministerio Público tenga que, en este caso, decidir sobre la persona que tomará las declaraciones.

Aquí se ha tomado el formato de cooperación de Brasil con Perú para cobrar la reparación civil, y se considera que este acuerdo sería una especie de impunidad para Odebrecht, ¿es así?

Nosotros en Brasil acordamos que la compañía (Odebrecht) haga un acuerdo directamente con todos los países involucrados en la investigación. Esta es una decisión para con otros países referentes a los actos criminales de la compañía. En Brasil no quisimos hacer un acuerdo con la empresa, pero después vimos que este era un buen camino para verificar los hechos ilícitos y llegamos a la conclusión de celebrar un acuerdo con la empresa, y con esto, no solo podíamos procesar a los funcionarios de la empresa, sino a los funcionarios públicos involucrados, que era lo más importante.

¿Cómo opera Odebrecht en su país, es decir, sigue trabajando en obras?

Sí está permitido. La compañía (Odebrecht) tiene un compromiso de pago y está pagando. Hay varios acuerdos de la compañía con la administración pública, porque concluyen que es mejor tener un acuerdo con ella. Entonces está trabajando, está bajo jurado, está siendo monitoreada en términos de que cumpla con sus negocios.

Los fiscales peruanos en múltiples entrevistas han dicho que Barata no puede mentir, ¿eso es cierto?

Sí, es correcto, él como colaborador tiene que hablar la verdad y no mentir en nada.

¿Y si no hablara con la verdad, qué pasaría con él?

Su acuerdo puede romperse, es una consecuencia si no habla con la verdad u omite los hechos.

¿Quiénes participarán en las diligencias del 27 y 28 de febrero?

Los fiscales que hicieron la cooperación. El fiscal superior, Rafael Vela; el fiscal de Lavado, Germán Juárez; los abogados de Jorge Barata, los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y quien les habla. Y el 28, el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, y los abogados de la señora Keiko Fujimori.

Ustedes firman el acuerdo con la Fiscalía peruana, pero ese acuerdo de no incriminación es porque en su país ya fueron condenados, sentenciados o son procesados; ¿esto es así?

No todos fueron condenados, pero propensos a la colaboración; eso significa que hubo un beneficio para no ser condenados, pero van a cumplir una pena (menor) que está previamente activada (por la colaboración).

¿En este caso, el señor Barata no podría ser procesado en el Perú?

Sí, es un razonamiento, porque la persona no puede ser procesada dos veces por los mismos hechos. Si no contamos con la colaboración de Barata y de la empresa, no conoceríamos los hechos ilícitos practicados por él, entonces (para) la persona que hable más y no guarde silencio, la garantía son los medios de prueba contra sí mismo.

¿Podría profundizar por qué el señor Barata no puede ser procesado en el Perú?

Primero, él está siendo procesado en Brasil por los mismos hechos ilícitos, entonces no es posible procesar a una persona por los mismos hechos. Además, toda la prueba que está contra Barata fue remitida por la compañía (Odebrecht) que ha hecho un acuerdo de colaboración. Si no existiera este acuerdo de colaboración, no tendríamos nada al respecto de los hechos ilícitos practicados en los países extranjeros; entonces, si quieres la declaración de los colaboradores, la empresa tiene que tener alguna respuesta pronto.

Nosotros le dimos una penalidad a Barata y a la compañía en función del acuerdo, entonces, en la colaboración el beneficio es no ser procesado en otros lugares. Barata no puede ser procesado, o la compañía, en otra jurisdicción porque si pasa eso no habría un sentido para el colaborador y para la compañía colaboradora.

¿Barata puede hablar todas las veces que lo requieren las autoridades peruanas o tiene un límite?

No hay límite, si es que quieren solicitarlo las autoridades extranjeras y del Perú... procuraremos atender todos los pedidos de las autoridades peruanas.

¿Ya revisó las preguntas que formularon los fiscales peruanos?

Para ser sincero, no he abierto el pedido de cooperación, voy a hacerlo mañana (hoy) y no conozco las preguntas que me han encargado.

Entonces, no sabe si los fiscales peruanos preguntarán sobre el caso de Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo...

Yo no sé lo que van a preguntar las autoridades peruanas, yo voy a preguntar lo que está en el pedido de cooperación. No tengo conocimiento de la investigación en Perú. Solo preguntaré acerca de los hechos que son comunicados en el objetivo de la cooperación. Permitiré que las autoridades peruanas hagan sus preguntas a la persona (Barata), después la defensa de los involucrados, y por último, (veremos) si el abogado de Barata tiene la oportunidad de hacer alguna consideración respecto al acto (interrogatorio).