En una entrevista en el programa “Contracorriente”, la fiscal superior para casos de lavado de activos, Luz Elizabeth Peralta Suntur, aseguró que no sabía que Fernando Iván Siucho era investigado por el delito de lavado de activos.

Según su versión, el cómico Andrés Hurtado “Chibolín” le invitó a su casa a una reunión y fue allí, dice, que Hurtado le presentó a los hermanos Siucho, a la sazón investigados por la fiscalía de lavado de activos.

Pese a ser una fiscal especializada en lavado, y con una responsabilidad jerárquica, sostiene que desconocía que los Siucho eran investigados por la Fiscalía.

“Sí, sí. Soy fiscal de lavado de activos pero no sabía que se apellidaban Siucho y no sabía que estaban siendo investigados por la fiscalía de lavado de activos. Yo no sabía”, dijo.

Admitió que ella y su familia eran amigos de Hurtado desde 2015 y se frecuentaban.

Reconoció también que ella y Hurtado “coincidimos” en un viaje a EE:UU. en el 2022. Y que en otra ocasión, Hurtado la invitó a ella y su amiga Roxana del Águila (exjefa de Migraciones) a comer ceviche, reunión de la existen fotografías.

También admitió que es amiga de la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. y que sabía de la amistad de Hurtado con dicha jueza.

VERSIÓN DE PARTE.

Básicamente, la fiscal Peralta confirmó la mayor parte de los datos de esta trama.

En otro momento, dijo que sabía que Hurtado era proxeneta y que aquello no le pareció nada malo.

Por último, sostuvo que nunca recibió dinero de los hermanos Siucho.

“Desconozco. Yo jama recibí un sol. Yo he sido sorprendida por Hurtado. Fui utilizada. Jamás imaginé lo que estaba haciendo”, asegura en su versión de parte.