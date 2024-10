El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, consideró histórica la sentencia de 20 años y 6 meses de prisión que dictó al Poder Judicial contra Alejandro Toledo, en marco del caso Interoceánica Sur.

El fiscal brindó declaraciones a la prensa tras su saluda de la Sala de Audiencias en el penal Barbadillo, en Ate, y señaló que el adelanto de este fallo es un mensaje de que no debe haber impunidad en el Perú.

“Es una sentencia histórica contra un expresidente de la República y es un mensaje de que no debe haber impunidad en nuestro país, que los crímenes, la corrupción se castiga y que la afectación al sistema de justicia, a los fiscales a los jueces, precisamente eso no debe continuar y no debe seguir”, expresó.

Asimismo, Pérez Gómez que están esperando a que inicie el juicio oral contra el exmandatario Martín Vizcarra esta semana, mientras otros casos están en juzgamiento como el caso ‘Metro de Lima’ que involucra a funcionarios de Gobierno aprista, y también el juicio contra Ollanta Humala.

“Estamos en pleno juzgamiento por el caso ‘Cócteles’, que involucra a la excandidata Keiko Fujimori, esperamos que se inicie el juicio oral este año contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que ya concluyó la etapa de control de acusación y esperamos también el control de acusación en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski”, agregó.

Fiscal José Domingo Pérez asegura que Alejandro Toledo lo insultó tras sentencia: “Es un agravio que he sufrido por parte del condenado”

El fiscal José Domingo Pérez declaró a la prensa luego de término del juicio contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur, donde aseguró que sufrió una serie de altercados verbales por parte del expresidente durante la sesión.

“Lo que ustedes señalan es un agravio sufrido por parte del condenado al momento que se estaba dando el fallo por parte de los jueces. Ellos fue observado y registrado en la Cámara de Justicia TV. Es irreproducible y lo harán los encargados de la audiencia. Pero fuera de eso, esta sentencia es histórica. No debe haber impunidad en nuestro país”, manifestó el fiscal.

En el fin de la lectura del fallo contra el exmandatario, que lo condena a 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos, Domingo Pérez dijo que Toledo Manrique utilizó palabras soeces contra el magistrado.

“Señora, presidenta. Simplemente, dejar constancia; el registro de la cámara seguramente va a poder graficar que el condenado dirigió un agravio hacia mi persona indicando lo siguiente: ‘Conch… Disculpe usted que haya dicho esas palabras, pero es lo que ha sucedido’”, expresó al Tribunal.