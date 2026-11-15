Un nuevo juicio oral enfrentaría Víctor Polay Campos, excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El fiscal Luis Valdivia lo acusa de apología al terrorismo y solicita 10 años de prisión para él, por la autoría del libro “apologético” titulado Revolución en los Andes.

El caso

El texto “contiene pasajes apologéticos mediante los cuales el acusado justificó, exaltó y enalteció el delito de terrorismo, los actos ejecutados por el MRTA y a los condenados por terrorismo”, reza la acusación, a la que accedió Correo.

La investigación comenzó en 2020, tras una denuncia de la Procuraduría contra el Terrorismo. La entidad advirtió que una página de Facebook –“Estudios Populares EC”– transmitió en vivo y compartió el libro en PDF.

Acusación

El texto, de casi 300 páginas, contiene afirmaciones que “justifican” y “relativizan” los actos terroristas del MRTA, según la Fiscalía.

En el libro se afirma que “El MRTA jamás atacó al pueblo; no se le puede imputar ninguna masacre o arrasamiento de alguna población ni atentado contra alguna autoridad, partido político o miembro de las iglesias”.

Esto a pesar de que la Comisión de la Verdad reporta al menos 1039 asesinatos a manos del MRTA y, actualmente, Polay enfrenta un juicio por el Caso Gardenias –en el que cumple prisión preventiva, única medida que lo tiene recluido– por el asesinato de once miembros de la comunidad LGBTI.

El fiscal agrega que en libro que se “exaltan o enaltecen” a las terroristas Lucero Cumpa y Lori Berenson, a quienes llama “hijas auténticas de Micaela Bastidas”. Agrega que “sin el apoyo de estas valientes mujeres, no hubiera sido posible nuestro proyecto revolucionario”. A Berenson, incluso, la cita como una “revolucionaria digna e íntegra”.

En otro momento, además, se califica a los secuestros cometidos por los emerretistas como “retenciones”, lo que la Fiscalía considera un intento de justificación.

Finalmente, sobre la toma de la residencia del Embajador de Japón, Polay afirma en el libro que, “al constatar los resultados finales, habría que demandarse (preguntarse) quiénes fueron los verdaderos terroristas”.

“Deberíamos felicitarnos como pueblo, los combatientes del MRTA, a pesar de estar armados con fusiles automáticos, granadas de guerra y explosivos, prefirieron morir antes que atentar contra los rehenes indefensos. (…) Durante los cuatro meses que duró el operativo tampoco hubo ningún hecho lamentable, a pesar de que entre los rehenes se encontraban una buena decena de oficiales generales de las Fuerzas Armadas y Policiales, alguno de ellos con deudas de sangre con el pueblo".