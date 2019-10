Luciana León niega ser parte de red criminal "Los Intocables Ediles"

Síguenos en Facebook

Después de 14 meses de conocida la existencia de la organización criminal "Los Intocables Ediles" de La Victoria, liderada por el exalcalde del distrito Elías Cuba, implicada en la presunta comisión de soborno, corrupción de funcionarios, cobros indebidos y colusión, ayer se hizo pública una noticia que remeció el escenario político.

La Fiscalía reveló que la congresista Luciana León, integrante de la Comisión Permanente por el Partido Aprista, se encuentra, presuntamente, comprometida con dicha red y habría recibido montos de S/15 mil y S/20 mil, según el testimonio de un colaborador eficaz en las investigaciones.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, León habría realizado una labor "legal y política" a favor de este grupo criminal "a cambio de retribuciones económicas" de parte del cabecilla, Alexander Peña Quispe, hombre cercano al alcalde de La Victoria.

Entre los hechos que se le atribuyen resalta el haber gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la inclusión del municipio en el concurso convocado por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), entre marzo y junio del 2017, a cambio de la contratación de su hermano Rómulo León Romero por parte de Alexander Peña Quispe.

Asimismo, existen audios de las llamadas telefónicas entre su asesora parlamentaria, su hermano y el jefe de dicha organización criminal, en los cuales se revelaría una relación cercana.

Ayer por la tarde, León negó ser parte de una red criminal y conocer el teje y maneje de dicha organización. "Hoy (ayer) he tomado conocimiento del tema a la hora que la Policía y la Fiscalía (han intervenido domicilio); se han dado todas las facilidades del caso porque no tengo nada que esconder. Es mi voluntad aclarar todo y demostrar la verdad, pues no es la primera vez que se me investiga", sostuvo.

Respecto a su relación con Alexander Peña, León admitió conocerlo, pero destacó que "eso no significa que yo sea parte de una red".

Colaboradores

Correo accedió a la resolución de detención preliminar, allanamiento y reserva de las comunicaciones que emitió el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria contra Betsy Matos, asesora de León.

Son cinco los colaboradores eficaces que detallan la participación de León junto a su asesora. El CE-02-2018 señaló al fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, a cargo de las pesquisas, que a la congresista se le entregó cantidades de dinero por interceder ante el MEF para generar recursos a favor de esa municipalidad.

"Tengo conocimiento de que, en el mes de junio del 2017, la congresista Luciana León llegó al estudio jurídico de Juan Peña Quispe para coordinar el tema de financiamiento de obras, y por lo manifestado por el mismo Alexander Peña Quispe, las demás coordinaciones se realizarían con su asesora Betsy Matos. También tengo conocimiento de que Alexander Peña Quispe habría entregado dinero a la congresista Luciana León y a su asesora Betsy Matos todas las veces que pedía, por las sumas de entre S/15 mil y S/20 mil mensuales, todo era en efectivo, por el apoyo que la congresista y Betsy Matos le brindaba a Alexander Peña Quispe", se lee en una parte de la resolución.

El colaborador eficaz agregó que las gestiones, en representación de la aprista, las habría realizado Betsy Matos.

El CE-01-2018 indicó al fiscal Abia que vio a León junto a una persona en el mercado de frutas de La Victoria y que la acompañante de la congresista recibió un sobre.

"Tengo conocimiento de que en el mes de marzo o abril del 2016 (...) en el mercado modelo de frutas de La Victoria ingresó la congresista Luciana León acompañada de una señorita y ambas personas se saludaron con Alexander Peña", contó.

"Empezaron a conversar y luego una persona de apelativo 'Popo', que trabajaba como recaudador del mercado, le entregó a la acompañante de la congresista un sobre amarillo doblado por la mitad, que, al parecer, contenía dinero (...)", contó el testigo.

El CE-02-2018 también dijo a la Fiscalía que León se reunió en las oficinas del denominado "financista" de la organización, Alexander Peña, en junio del 2017, en el distrito de Lince, para que contacte a funcionarios del MEF u otros ministerios a fin de viabilizar paquetes de obras para favorecer a Peña con la buena pro para adjudicarse obras del municipio victoriano. Todo ello era canalizado por su asesora Betsy.

Por último, el CE-07-2018 refirió que el chofer de León recogía su "paquetito" o "tamalito" de dinero.

"Tengo conocimiento de que Alex Peña le entregaba sumas de dinero al chofer de la congresista Luciana León en un sobre manila, en paquete cerrado, el cual era bultoso, lo cual era comentado por el propio chofer y la seguridad de Alex", sostuvo.

Todas las versiones de los colaboradores eficaces fueron corroboradas a través del registro de llamadas que intercambiaron Alexander Peña y Betsy Matos. Asimismo, se hallaron conversaciones telefónicas entre Peña y el hermano de Luciana, Rómulo León.

Allanamientos

A raíz de las declaraciones de los cinco colaboradores eficaces, la Fiscalía solicitó al juez supremo Hugo Núñez que se ordene el allanamiento a la vivienda de la congresista Luciana León.

Esta acción se inició a las 6 de la mañana.

En tanto, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia solicitó que se allane la casa de Rómulo León Romero, hermano de la aprista, ubicada en San Isidro.

Además, la medida se extendió para Betsy Matos, asesora de León, a quien se le allanó su vivienda en Trujillo. Cabe resaltar que Matos se encuentra con detención preliminar dispuesta por el juez. Ayer en la tarde fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba viajar a Trujillo.

Rechaza ser parte de una red criminal

La noche del último martes, Luciana León negó ser parte de una red criminal. Aseguró que recién tomó conocimiento de la denuncia en su contra cuando los fiscales llegaron a la puerta de su departamento.

“Rechazo tajantemente niego fácticamente el hecho de que sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red (…) He tomado conocimiento sobre el tema a la hora que ha venido tanto la Fiscalía como la Policía a hacer el allanamiento de mi domicilio y se le han dado todas las facilidades del caso”, sostuvo.