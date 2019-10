Ministra Flor Pablo: "Seremos respetuosos de lo que resuelva el Tribunal Constitucional"

Flor Pablo Medina, ratificada ministra de Educación, conversó en exclusiva con este diario para sentar las posiciones del Gobierno en esta coyuntura de crisis política. Aseguró categóricamente que el presidente Martín Vizcarra no contempla una renuncia, pero que acatará el eventual fallo del Tribunal Constitucional cuya intervención ha sido solicitada por la Comisión Permanente del Congreso.

Diez ministros del gabinete Del Solar no han sido ratificados. Se afirma que la mayoría de ellos declinaron respaldar el cierre del Congreso. El gabinete anterior ha sido ratificado en parte. Hemos sido un gabinete muy sólido en términos del apoyo al premier y al Presidente. Los cambios en realidad, en algunos casos por temas personales, son por tiempo, pero lo que hemos estado compartiendo a nivel de Consejo de Ministros, la verdad, lo que yo he visto en todo momento es un respaldo al Presidente y al premier. De ahí ya cada uno ha tenido un momento para tomar una decisión personal. En la juramentación han estado participando los ministros salientes.

¿El gabinete respaldó el Decreto Supremo que dispuso la disolución del Congreso? Nosotros hemos tenido conocimiento, pero para los que preguntan dónde está el acta, es una prerrogativa del señor Presidente de la República. No se requiere de un acto de aprobación, pero sí efectivamente expresamos el respaldo. En mi caso, yo manifesté que estaba a favor como el caso de los ministros que pudimos participar en ese momento. Y conocimos de hecho el tema previo a la salida del Presidente a los medios a plantear la disolución del Congreso. Tuvimos un espacio del Consejo de Ministros que se nos presentó.

"No se puede hablar de un golpe de Estado, no hay ninguna situación de autoritarismo ni nada parecido"

¿Va a renuncia el presidente Vizcarra, es decir, cómo procesa el Gobierno este planteamiento del la oposición y de otros sectores? Tenemos, en primer lugar, que poner paños fríos a esta situación. Hemos actuado en todo momento con respeto a la Constitución. Sabemos que este es un tema nuevo para todos y hay interpretaciones para ambos lados. En el caso nuestro, hemos seguido con mucha pulcritud el principio constitucional.

Según los constitucionalistas más reputados se trata de un golpe de Estado... No se puede hablar de un golpe de Estado, no hay ninguna situación de autoritarismo ni nada parecido, miremos las calles, miremos los medios de comunicaciones, miremos cómo se está desarrollando todo y hay una normalidad. Lo que ha sucedido es la disolución de un Congreso e inmediatamente el planteamiento de nuevas elecciones.

Pero, disolver un Congreso, avasallar a un poder del Estado es a todas luces un golpe de Estado. ¿No lo ve así? Hay que verlo en el marco de las atribuciones que tiene el Presidente según la Constitución. Hemos hecho una cuestión de confianza, la cual no fue concedida. Al no suceder eso y pasar a la votación del Tribunal Constitucional fue evidente que nos negaron la confianza.

¿Entonces el Presidente no va a renunciar? No, no, para nada. Lo que hemos visto es cómo seguimos gobernando, cómo seguimos impulsando el crecimiento económico y el Presidente no tiene pensado renunciar. Ahora lo que corresponde es completar el periodo congresal. No hay a la vista, no está contemplada la renuncia del Presidente.

¿El Ejecutivo va a acatar el fallo del TC respecto de la constitucionalidad del cierre del Congreso, incluso si no es favorable al Gobierno? Eso lo evaluará el TC dentro de su autonomía. Se respetará. Nosotros siempre nos vamos a mantener en el respeto irrestricto a la Constitución, que es el camino en que estamos. Creo que la ciudadanía y la prensa han sido testigos de ello. Que hagan las consultas que ellos crean conveniente. Que sea el TC quien haga la respuesta y nosotros seremos respetuosos de lo que resuelva.