Ministro de Cultura responde tras salir en documental sobre la reforma agraria

El ministro de Cultura Francesco Petrozzi se pronunció luego de que su palabras al Rey de España Felipe VI, en su visita oficial al Perú el año pasado, salieron en una parte del documental sobre la reforma agraria 'La revolución y la tierra'.

"Mis palabras a Felipe VI no me restan ni un gramo de amor por el Perú. El orgullo más grande que tengo es haber nacido aquí y ser parte de esta nación de naciones. Igual, las críticas me ayudan a reflexionar. Gracias Gonzalo por engrandecer la historia del documental peruano", dijo el titular de Cultura en su cuenta de Twitter.

Además el ministro no dudó en felicitar el trabajo del joven director del documental Gonzalo Benavente Secco. "Acabo de ver 'La revolución y la tierra junto a Gonzalo. Siempre pensé que el cine le debía al General Velasco un estudio serio sobre una época que cambió (con aciertos y errores) nuestra visión de país, sembrando la interculturalidad que hoy nos enorgullece", escribió en un primer mensaje.

Recordemos que el año pasado Petrozzi le dijo al Rey de España Felipe VI en su visita protocolar al Perú que se "sentía español por ser peruano". “Su Majestad sea muy bienvenido a la República de Perú. Yo me apellido Petrozzi, así que muy español no soy, pero me siento español por ser peruano, porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan", dijo el pasado 12 de noviembre al lado de otros ex congresistas en el Palacio Legislativo.