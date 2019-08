Francisco Diez Canseco deja sin piso a Andrés Hurtado en su candidatura: "Estábamos hablando en broma"

Síguenos en Facebook

Andrés Hurtado afirmó una vez más que postulará a las elecciones presidenciales y agradeció al líder del partido político Perú Nación, Francisco Diez Canseco, por pensar en él para tenerlo en "sus filas como el candidato a la presidencia". "¿Será cierto o una broma?", es la pregunta que se realiza la población.

Para aclarar el panorama y despejar las dudas de los ciudadanos, Correo se comunicó con Diez Canseco, quien dejó sin piso la candidatura del personaje de televisión.

1.- Usted invitó a Andrés Hurtado a ser el candidato que represente a Perú Nación en las próximas elecciones presidenciales. ¿Se mantiene firme con esta decisión?

No lo invité. Él dijo en su programa, que cordialmente me invitó, que quería ser presidente del Perú, yo le dije que esto es un partido democrático y que podría inscribirse en el partido y como cualquier otro militante postular como precandidato.

2.- ¿Existe la posibilidad de que Andrés Hurtado pueda postular a las elecciones internas de su partido?

Existe la posibilidad de que cualquier ciudadano, que se inscriba en el partido y pase los filtros internos que tenemos, pueda postular. No hay ninguna direccionalidad a favor del señor Andrés Hurtado. Por ejemplo, yo como presidente y fundador del partido soy precandidato a la presidencia.

3.- Andrés Hurtado le agradeció por supuestamente haberlo invitado a su partido.

Lo invité como militante y, dentro de ese contexto, si quiere militar en el partido tiene los mismos derechos que todos los militantes del partido democrático en postular al Congreso o cualquier cargo como precandidato y por supuesto, como todos, incluido yo que soy el fundador del partido, pasamos los filtros correspondientes.

4.- Según las declaraciones de Andrés Hurtado, quien ha mostrado claras intenciones en postular a las elecciones presidenciales, el partido con el cual tiene más acercamiento es con Perú Nación.

No el partido, él ha tenido cordialmente la amabilidad de invitarme a su programa un par de veces y fue en el diálogo que yo sostuve con él en esa oportunidad y me dijo que quería ser candidato a la presidencia. Yo le dije que entre otras opciones estaba la de inscribirse como militante de Perú Nación y postular en la elección interna. Al final del programa me dijo que no quería ser presidente, sino rey del Perú, entonces yo le dije bromeando te proclamo rey del Perú.

5.- O sea que él entendió mal.

No creo que haya entendido mal, yo creo que estábamos hablando en broma una cosa humorística, jocosa, simpática y lo ha tomado en serio.

6.- Si Andrés Hurtado decide ser militante de Perú Nación y postula a las elecciones internas, ¿usted considera que su partido estaría bien representado?

El primer precandidato soy yo, creo que yo puedo representar al partido en todo lo que nosotros estamos planteando al Perú como la renovación de la política, la lucha contra la corrupción, la realización de una revolución pacífica que el Perú requiere, la promoción de pequeñas y medianas empresas. Hay todo un programa que lo estamos haciendo divulgar a través de nuestros comités en todo el Perú. Esto es un partido, no una maquinaria electoral, tendríamos que ver cualquier candidato tiene que ser una persona que se adhiera a la ideología del partido que tiene detrás de sí una conducta absolutamente intachable y que tiene que demostrar que tiene capacidad para gobernar el Perú.

7.- ¿Hurtado tiene la capacidad para gobernar el Perú? ¿Tiene las posibilidades de ganar las elecciones presidenciales?

Prefiero no opinar sobre el señor Andrés Hurtado, todo lo que yo he dicho y que conduce a este diálogo, es que él dijo que quería ser presidente y yo democráticamente le dije inscríbase usted en el partido político Perú Nación, pase usted los filtros correspondientes, hay filtros determinar la capacidad de las personas.

8.- Como mencionó hace un momento en que él dijo que iba a ser rey del Perú, ¿cree que es una broma lo que está haciendo? ¿Jugando con ser candidato presidencial?

Sí, yo creo que Andrés Hurtado tiene un gran sentido del humor, por lo menos yo lo interpreté de esa manera, como un planteamiento dentro de un contexto humorístico y que lo condujo al comienzo del programa a lanzarse como presidente y al final como rey del Perú y eso solamente se puede tomar humorísticamente.

9.- En declaraciones a Correo, Andrés Hurtado dijo que si llega a la presidencia, su primera medida iba a ser sacar tres mil millones de dólares del BCR para construir casas prefabricadas en Puno y la Selva. No sería viable y muy populista, ¿cierto?

Yo he tenido una relación muy breve, muy cordial y le agradezco a Andrés por las invitaciones que me ha hecho a su programa, pero en ningún momento se ha hablado seriamente de su posible militancia en el partido, menos aún de que va a ser candidato de un partido tan democrático como el nuestro, en el cual yo soy precandidato dentro de mi partido, pero no puedo decir que soy candidato porque eso los van a definir las bases de Perú Nación.

10.- En resumen, todo fue en un contexto humorístico

Así es.

11.- ¿Está usted de acuerdo con el adelanto de las elecciones generales para el 2020, como planteó el Ejecutivo?

Yo estoy de acuerdo que se adelanten las elecciones porque creo que tanto como el señor Vizcarra como el Congreso deben irse rápidamente a su casa. El gobierno del señor Vizcarra es un gobierno que ya ha agotado sus posibilidades, ha demostrado su incapacidad para gobernar, ha cerrado la inversión extranjera luego de la metida de pata que ha hecho con Tía María, entra en abiertas contradicciones cuando plantea una reforma política y presiona con la cuestión de confianza al Congreso para que esta se apruebe de la manera más rápida, que hace 20 días tiene congelada esa reforma política porque ahora se le ha ocurrido adelantar las elecciones por un cálculo político que nada tiene que ver con los intereses del Perú. Además, luego de los audios de Arequipa está desautorizado públicamente, más aún cuando no es un gobernante elegido por el pueblo, sino que ha entrado por la corrupción de quien lo llevó a la primera vicepresidencia. Por otro lado, vemos a un Congreso totalmente desprestigiado, con 7% de aprobación, que no atina una y que también se debe ir a su casa.

12.-¿Martín Vizcarra no supo manera la situación en la crisis por Tía María?

Él generó la situación, cómo se le ocurre dar una licencia de construcción cuando todavía no tiene licencia social. Lo primero que tenían que hacer era avanzar en esa dirección y luego dar la licencia de construcción para que no ocurra lo que ha pasado ahora, que ahora envalentonados cierren Quellaveco , hay otras minas que también están en problemas y toda la zona del Sur del Perú paralizada.