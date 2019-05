​Fuerza Popular dividida por posible debate sobre la inmunidad presidencial (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En el Congreso de la República, la posibilidad de poner a debate -a través de un proyecto de ley- la modificación de la inmunidad presidencial viene generando posiciones distintas en la bancada de Fuerza Popular.

Es así que el vocero fujimorista, Carlos Tubino, se mostró en contra de que en el Parlamento debata el tema.

"Yo no creo que deba debatirse la inmunidad presidencial, acá estamos debatiendo la inmunidad parlamentaria", expresó.

Precisó que la idea del Parlamento no es tener "un as bajo la manga" si es que ocurre algo en contra de esa institución.

Mientras que su colega, Héctor Becerril, consideró que la inmunidad es un elemento importante que no puede ser eliminado.

"Bajo ningún punto de vista se le debe quitar la inmunidad al presidente de la República", manifestó.

Añadió que no solo el jefe de Estado debe mantener esta prerrogativa, sino también otras personalidades.

"Sinceramente, no creo que ni al Congreso, ni al presidente, ni a otros miembros de otras instituciones o poderes del Estado se les quite la inmunidad, eso no es correcto", anotó.

Ante ello, señaló que la situación no es entrar en confrontaciones entre ambos poderes del Estado, a raíz de la iniciativa del Ejecutivo respecto a la inmunidad parlamentaria.

Pero quién piensa en sentido contrario es Karina Beteta, quien dijo que si al jefe de Estado le preocupa la inmunidad parlamentaria, él debería dar el ejemplo.

"Si él (Vizcarra) empieza a pedir que la inmunidad debe desaparecer, entonces, que empiece dando el ejemplo", enfatizó.

Beteta Rubín recordó que el Ministerio Público ha suspendido "la acusación" contra el mandatario por los procesos que se le aperturaron en Moquegua tras haber sido gobernador regional.

"(...) porque tiene inmunidad presidencial y me parece bien porque si no hubiera esa inmunidad, se imaginan todos los días que el presidente tendría que acudir a los diversos juzgados o al Mnisterio Público por las diversas denuncias que pueden haber", dijo.

Por ello, sostuvo que debe existir una aclaración al respecto.

Finalmente, Alejandra Aramayo, quien ayer en la Comisión de Constitución deslizó la posibilidad de debatir este asunto, señaló que la inmunidad presidencial deberá ser vista, en su momento, por el Congreso de la República pero no como una medida reactiva.

"Tiene regularse toda, no solamente la presidencial, hay que revisar la del defensor del pueblo, los ministros tienen inmunidad y creo que hay que revisar", finalizó.