Fuerza Popular pierde el control del Consejo Directivo del Congreso

Síguenos en Facebook

Destronados. Fuerza Popular perdió la mayoría absoluta que tenía en el Consejo Directivo (CD), desde hace más de dos años, tras la decisión adoptada en la Junta de Portavoces de cambiar su conformación para admitir en dicha instancia a representantes de las tres nuevas bancadas inscritas: Liberal, Cambio 21 y Unidos por la República.

Fue así que la bancada “naranja” pasó de tener 13 a 10 miembros en el principal órgano de gobierno parlamentario, encargado de adoptar acuerdos para el desarrollo de actividades en el Parlamento, ver las políticas de administración de personal y recursos económicos y aprobar la agenda de las plenarias, entre otras funciones.

En tanto, las demás bancadas suman un total de 14 representantes. Además, el grupo cuenta con los cuatro integrantes de la Mesa Directiva. La diferencia es que en adelante el Consejo Directivo podrá tomar decisiones incluso sin la presencia del grupo mayoritario.

ACUERDO

La reunión de la Junta de Portavoces comenzó al promediar las 11 de la mañana y uno de los puntos de la agenda era la recomposición del Consejo Directivo. Se conoció que FP aceptó la pérdida de representantes; sin embargo, no estuvo de acuerdo -por proporcionalidad- en ver reducida su presencia de 13 a 10 miembros. Para los “naranjas”, Alianza Para el Progreso era la bancada que debía perder un integrante.

El tema fue sometido a votación y todas las bancadas -excepto el APRA- respaldaron que FP sea la que pierda un integrante. El resultado generó la molestia del bloque “naranja”, que finalmente abandonó la reunión de Portavoces para ofrecer una conferencia de prensa.

Luz Salgado, vocera alterna de FP, presentó un cuadro elaborado por Oficialía Mayor en el que se establecen los porcentajes para la conformación del nuevo Consejo Directivo.

“Hemos admitido que perdimos representación en el Consejo Directivo. Teníamos 14 miembros. De acuerdo a la nueva reestructuración, el número de integrantes son 24, y con la reducción tendríamos que tener 11”, comentó.

Dijo que no le extrañaría que se tome una decisión similar en el seno de la Comisión Permanente y en otras comisiones. “No se está respetando la proporcionalidad que nos han dejado (...), lo que se está haciendo es una tremenda arbitrariedad. Con el afán de ver hundido a FP, se nos está quitando injustamente una representación que corresponde, como cada año, calculada de forma matemática”, expresó Salgado.

Señaló además que si FP hace la denuncia, es porque en Portavoces se está haciendo un arreglo y “componendas”.

“Viene repartición de puestos, locales, asesores, equipos (...). Esto es un abuso, una arbitrariedad adicional a las que se están haciendo”, expresó.

Daniel Salaverry, presidente del Congreso, usó su cuenta en Twitter para pronunciarse tras la decisión adoptada.

“Hoy (ayer), en Junta de Portavoces, los voceros de las distintas bancadas han decidido, en votación democrática, la recomposición del Consejo Directivo. Seguiremos trabajando de manera transparente e imparcial. Nuevo Congreso”, escribió.

Carlos Tubino, vocero de FP, advirtió que el tema es grave. “Lo que se está haciendo no tiene nombre. Nunca ha sucedido en el Congreso, y cuando se acepta hacer una distribución en base a proporciones, es el mismo oficial mayor el que presenta su cuadro y las matemáticas no dejan engañar”, comentó el fujimorista.

En otro momento, Tubino señaló que la decisión es inadmisible y no está ajustada al reglamento. “Al final se toman decisiones en base al abuso, a la prepotencia y al incumplimiento del reglamento, que tiene fuerza de ley, y de la propia Constitución Política”, resaltó.

Se supo que ayer la bancada “naranja” sostuvo una reunión para definir las acciones que tomarían tras la recomposición del Consejo Directivo.

VOZ Y VOTO

Jorge Meléndez, vocero de Peruanos Por el Kambio, destacó que FP empezó con 73 legisladores y ahora tiene 55; sin embargo, esto se veía reflejado en la distribución de comisiones.

“Creemos que si ellos han disminuido en miembros, deben hacerlo también en comisiones. Hoy tenemos un Consejo Directivo más democrático, más pensante”, indicó el ppkausa.

En otro momento, explicó por qué decidió votar a favor de que FP sea el que pierda un miembro y no APP. “Votamos a favor de que APP tenga un miembro más porque es una minoría y consideramos que las minorías también tienen derecho a voz y voto”, dijo.

A su turno, César Vásquez, vocero de APP, señaló que la decisión tomada en la Junta de Portavoces fue un acuerdo político. “Se tomó la decisión de recomponer el Consejo Directivo. Es un acuerdo que ellos (FP) tampoco aprobaban. Nosotros dijimos que, más allá del reglamento, que a ellos ahora les conviene exigir que se cumpla, está el principio de primacía de la realidad”, manifestó.

Para el apepista, el anterior Consejo Directivo no tenía la proporcionalidad real “porque fue escogido cuando FP tenía 73 congresistas, y hoy tiene 55; entonces, no podíamos seguir con un Consejo Directivo que no tenía la representación real”.

Alberto de Belaunde, vocero alterno de la Bancada Liberal, sostiene que el consenso al que llegaron 8 de las 10 bancadas es que prime la realidad.

“¿Qué nos dice esa realidad? Que ya no hay bancada mayoritaria. Entonces, ¿por qué el Consejo Directivo tiene que seguir teniendo una mayoría ficticia?”, señaló tras descartar que la decisión se haya dado en venganza contra Fuerza Popular.

“Lo que es mejor para el país es que los espacios funcionen. ¿Y cómo va a funcionar un Consejo Directivo donde no están representadas todas las bancadas? Ahora, con este nuevo Consejo Directivo, estamos todas las bancadas representando la proporcionalidad”, resaltó.

En tanto, Richard Arce, vocero de Nuevo Perú, indicó que, a diferencia de otras sesiones, el retiro de FP de la reunión de Junta de Portavoces, en señal de protesta, no rompió el quórum.

“Ellos han perdido la mayoría en el Congreso. En función de la proporcionalidad de sus representantes, ya no tienen mayoría. No estuvieron de acuerdo con una decisión lógica”, comentó.

Otro de los puntos aprobados en Junta de Portavoces tiene que ver con la exoneración del predictamen de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia de la Comisión de Constitución.

El pleno podrá debatir la ley orgánica sin el predictamen del grupo presidido por Rosa Bartra; sin embargo, el mencionado grupo aprobó el texto ayer, lo que permitirá que el pleno tenga las propuestas de Constitución y Justicia.

DEFINICIÓN

Esta tarde se tiene previsto realizar un pleno donde -según diversos legisladores- se ponga en conocimiento la decisión de la Junta de Portavoces sobre la reconformación del Consejo Directivo.

Al respecto, Richard Arce (NP) confirmó que en el pleno de hoy se dará cuenta de la decisión de los portavoces “para que se formalice la proporcionalidad”.

En otro momento, el izquierdista indicó que hasta el mes de julio se mantendrían las presidencias en las comisiones a fin de evitar problemas.

“No queremos entorpecer el trabajo del Congreso. Lo que estamos haciendo es recomponer una instancia administrativa del Congreso”, sostuvo.

Hoy a las 17.00 horas también se reunirá y sesionará por primera vez el nuevo Consejo Directivo por disposición del presidente del Parlamento.