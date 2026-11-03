La presidenta Keiko Fujimori llegó a Trujillo para respaldar las acciones del Comando Unificado contra el crimen organizado en Pataz. La mandataria recibió un reporte policial sobre la captura de 20 personas en un operativo conjunto.

Apoyo

En la sede de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, Fujimori agradeció a los efectivos desplegados y destacó la intervención.

Durante su discurso, la jefa de Estado se refirió al trabajo de las instituciones que participan en la lucha contra el crimen organizado.

“Además, para verificar que este trabajo de fuerzas armadas y policía nacional tiene que ser acompañado con el sistema de justicia”, señaló a la prensa.

La mandataria informó que el operativo permitió capturar a integrantes de La Gran Alianza, entre ellos Juver Jair Carbajal Cruz, alias “Goku”, señalado como lugarteniente de la organización.

Como se recuerda, el Ministerio del Interior reportó 20 detenidos, incluidos dos menores, en el sector Zarumilla, zona de Los Cedros, en Pataz.

Por su parte, la Policía incautó cuatro armas, cerca de 680 municiones, 18 cartuchos de dinamita, 79 detonadores, 48 mechas lentas con detonadores y diez celulares. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada recibió el caso.

Viaje

La visita ocurrió después de la reyerta en el pabellón 4 del penal El Milagro.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que cuatro internos fueron trasladados al Hospital Regional, donde tres fallecieron.

La institución aisló a los involucrados y dispuso una evaluación especializada para esclarecer los hechos.

Fujimori, por su parte, dijo que estos enfrentamientos no quedarán impunes. “Cualquier reyerta adicional tendrá consecuencias y habrá traslados a penales alejados”, afirmó.

Además, anunció que los cabecillas de grupos criminales serán llevados a Challapalca.