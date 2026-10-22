La presidenta Keiko Fujimori lamentó que el Congreso no otorgue al Ejecutivo mayores facultades legislativas y cuestionó que la delegación se limite a seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

“En realidad nos hubiese gustado que nos dieran mayor facultad (y) no se hayan enfocado en el Fenómeno del Niño y en los temas de seguridad, que si bien es cierto son problemas urgentes y que aquejan a nuestro país, normalmente cada gobierno que inicia siempre se les ha otorgado facultades”, declaró Fujimori a la prensa desde Pucallpa (Ucayali).

Asimismo, la jefa de Estado se pronunció sobre los 27 pedidos del predictamen aprobados por la comisión de Constitución del Senado.

“En esta ocasión, a nosotros, en el resto de materias, no se nos ha considerado”, acotó.

No obstante, Fujimori destacó las acciones de su Gobierno frente a la inseguridad ciudadana.

“Nosotros más allá de eso (la delegación de facultades), ustedes nos están viendo, venimos avanzando a través del Comando Unificado, estamos ya logrando capturas importantes, se está recuperando poco a poco el orden, y eso es lo que ustedes van a ir viendo”, sostuvo.

Molestia

Por su parte, el premier Luis Galarreta lamentó “la mezquindad de un sector radical del Congreso”.

“Ya podemos saber quiénes están a favor del Perú y quiénes no, de haber negado la posibilidad de que los peruanos tengan soluciones más rápidas de los problemas que tienen hace 15 o 10 años por lo menos”, señaló. “Es la primera vez en la historia que un Congreso se cierra de una manera tan radical”, añadió.