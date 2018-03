Fujimorista Miguel Elías fue el único de FP que se abstuvo de votar a favor de la vacancia

Síguenos en Facebook y YouTube

El congresista fujimorista Miguel Elías, quién fue el único parlamentario de Fuerza Popular que se sostuvo de votar a favor de la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, argumentó que su decisión se debió a que, si bien su bancada se reunión el martes último, el tema de la votación a la admisión de la vacancia no fue abordado.

Elías Ávalos agregó que es de los que cree en que primero el presidente debe presentarse ante lava Jato y solo luego decidir. Asimismo, aseguró que continuará en Fuerza Popular, pues es militante.

"Mi posición es escuchar al presidente de la República", se justificó el parlamentario Asimismo, negó una aproximación al bloque que lidera Kenji Fujimori.

"Vamos a evaluar lo que diga el presidente. Tampoco soy necio como para no ver la realidad. Eso siempre lo he manifestado. Solo he votado en abstención para escuchar al presidente [...] ese es el debido proceso. No es una vacancia express", sostuvo.