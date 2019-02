Funcionario de la Banca Privada de Andorra asegura que Miguel Atala fue potencial cliente

Síguenos en Facebook

El funcionario de la Banca Privada de Andorra, Francesc Pérez Giménez, declaró ante la Fiscalía que Miguel Atala, vicepresidente del Petroperú durante el gobierno de Alan García, fue "potencial cliente" para abrir una cuenta.

“Me avisan, es el primer cliente que nos presenta Odebrecht. Eso fue en el 2007. Betingo me avisa que bueno, si puedo viajar a Perú a visitar un potencial cliente, un cliente que quería abrir una cuenta en BPA", dijo Pérez Giménez, según Cuarto Poder.

Tras considerarlo como cliente casi fijo, el funcionario de la Banca Privada de Andorra vino al Perú para reunirse con Miguel Atala. Cuando llegó al aeropuerto lo recibió Samir, el hijo del exvicepresidente de Petroperú.

"Yo viajo a Perú y me recibe en el aeropuerto su hijo Samir, me lleva a su empresa textil y después de ahí vamos a la casa del señor Atala donde me pregunta cómo es un proceso de cuenta, me pregunta todo eso, toda la información y nada, les dejo todo lo que se necesitaría para abrir", indicó.

Como se recuerda, Atala dijo en el 2017 ante el Ministerio Público que la operación en la cuenta de Andorra estuvo a cargo de Yamil Tali, quien falleció hace algunos años.

Sin embargo, Francesc Pérez Giménez no mencionó a Tali en su declaración, sino que comprometió más al personaje cercano al expresidente Alan García.