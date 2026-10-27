El senador Jorge Gavidia anunció su renuncia a la bancada y a la militancia del Partido del Buen Gobierno (PBG) el domingo pasado. “No puedo seguir haciendo más daño al partido”, dijo al programa de televisión Sin Rodeos.

La decisión se produjo tras sus discrepancias con el líder de la agrupación, Jorge Nieto, por la votación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

No obstante, el legislador explicó ayer que prefiere quedarse sin militancia partidaria. “Me mantendré solitario, prefiero no hacer daño a otro partido, hay que ser sinceros”, declaró a El Comercio.

Acogida

El senador Daniel Barragán (Obras) consideró que Gavidia no se habría sentido escuchado por sus compañeros de bancada y no descartó una eventual incorporación.

“Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias”, declaró a la prensa.

De igual forma, el diputado Aldo Bravo (Renovación Popular) afirmó que su agrupación podría recibir a Gavidia, si es que él comparte sus principios políticos.

“Cualquier persona que respete los principios de derecho a la vida, de la familia, de la patria y la libertad, bienvenido”, señaló. Aunque aclaró que la posible incorporación todavía no había sido discutida en su bancada.

Incluso, el senador Segundo Tapia (Fuerza Popular) también manifestó su disposición a recibirlo y dijo que hay coincidencias con Gavidia en asuntos como el fenómeno El Niño y la inversión.

En cambio, el senador Alfonso López-Chau (Ahora Nación) lamentó esta crisis en Buen Gobierno y recomendó a Gavidia reconsiderar su decisión. El legislador descartó que su agrupación “aliente” el transfuguismo y rechazó abrirle las puertas de su bancada.

En tanto, el senador Íber Maraví (Juntos por el Perú) evitó pronunciarse sobre esta situación y señaló que corresponde a cada organización resolver sus asuntos.