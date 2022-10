El exministro Geiner Alvarado, quien viene siendo investigado por el presunto delito de organización criminal, dijo ayer ante la Comisión de Fiscalización que se reunió con el presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, ubicada en el distrito de Breña, para coordinar una eventual designación como ministro de Vivienda.

“Lo visité (a Pedro Castillo) antes de ser nombrado como ministro. Una sola vez. Él me entrevistó para ver las propuestas que yo tenía para el Ministerio de Vivienda. Fue corta la reunión. Habrá durado cinco minutos”, dijo Alvarado ante el grupo de trabajo, que preside el legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular).

Precisó que acudió a la cita con Castillo por invitación del empresario Abel Cabrera Fernández, quien también es investigado por la Fiscalía por la adjudicación irregular de una serie de obras adjudicadas por el Ministerio de Vivienda.

Este empresario formaría parte del denominado grupo Los Chiclayanos, que según un colaborador eficaz, “manejaban el Ministerio de Vivienda” bajo el mando de Castillo, como presunto líder de la organización criminal.

“(Me convocó) Abel Cabrera, un amigo de la época de la universidad. Estudiamos juntos. No era tanto para asumir un cargo, era solo una entrevista para ver el expertise mío para desempeñar ese puesto. Me convocan a esa reunión. Yo me presento ante el señor presidente. Y ya quedaba en la facultad de él decidir si calzaba o no. Conversamos respecto a la política que él tenía sobre esa cartera”, dijo.

Luego, indicó no recordar quien le extendió la invitación a la juramentación como titular de Vivienda, pero sí precisó que, en la primera reunión, el presidente le dijo que era su primera opción como ministro.

ENCUENTRO. Asimismo, Geiner Alvarado confirmó que estuvo presente en el cumpleaños del detenido exalcalde de Anguía, José Nenil Medina debido a que José Salatiel Marrufo, entonces jefe del gabinete de asesores de Vivienda, a una actividad protocolar y allí, aseguró, se dio cuenta del onomástico.

Marrufo tiene una conversación con el empresario Zamir Villaverde, en el que se evidenciaría una presunta repartija de cargos en el Ministerio de Vivienda por parte de “Los Chiclayanos”.

La transcripción de este diálogo está en manos del Ministerio Público y fue utilizado como parte de los argumentos para sustentar el impedimento de salida contra Alvarado por 36 meses ante el Poder Judicial.

Sobre Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, indicó que la vio en el cumpleaños de Nenil Medina y luego en Palacio de Gobierno.

A la primera dama, Lilia Paredes, la vio también en la sede del Ejecutivo, sostuvo Geiner Alvarado ante Fiscalización.