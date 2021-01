El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró que busca llegar al Gobierno para trabajar por el país de una manera distinta a “como lo hacían los anteriores” y sin mentirle a la población.

Indicó que, de ganar las Elecciones Generales del 2021, tendrá una gestión de “más acción” y “menos floro”.

“Somos la nueva generación de políticos que quiere cambiar el país, no queremos hacer las cosas como lo hacían los anteriores, que solamente metían cuento y floro. Nosotros queremos menos floro, más acción”, afirmó en un evento de campaña realizado en la ciudad de Arequipa.

El exalcalde de La Victoria dijo que luchará “contra esos corruptos que quieren que el Perú siga igual” y remarcó que los jubilará porque “se han robado la esperanza” del país.

“Estamos luchando contra esos corruptos que quieren que el Perú siga igual, que no le quieren dar la oportunidad a los jóvenes, que no quieren ver el cambio, que quieren seguir con la corrupción, y es algo que en Victoria Nacional le vamos a hacer frente y que no vamos a aceptar. Vamos a jubilar a todos esos políticos antiguos que se han robado la esperanza de todo el Perú”, señaló.

“Es la hora de una nueva generación y juntos con el pueblo vamos a sacar el país adelante, así que si quieren que nos sigan criticando”, puntualizó.