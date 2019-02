Gino Costa sobre presidente Vizcarra": "Necesita apoyo en el Congreso porque tiene una bancada no muy fuerte"

Síguenos en Facebook

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, consideró que el presidente Martín Vizcarra requiere apoyo en el Parlamento debido a que tiene su bancada Peruanos por el Kambio (PPK) no es unida ni fuerte.

El legislador aseguró que su grupo parlamentario hará lo necesario para respaldar al jefe de Estado.

"El presidente necesita apoyo en el Congreso, tiene una bancada no muy numerosa, no muy unida y no muy fuerte y, por lo tanto, haremos lo necesario para respaldarlo, pero no somos la bancada oficialista y no nos consideramos como tal”, remarcó el parlamentario en diálogo con El Comercio.

En otro momento, el exlegislador de PPK reconoció que existen afinidades con el mandatario, debido a que, Martín Vizcarra llegó al Ejecutivo con el mismo plan de gobierno que él apoyo en su condición de candidato al Congreso.

También, sostuvo que la Bancada Liberal tiene coordinaciones con Peruanos por el Kambio, pero "no una especial".