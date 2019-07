Giuffra enfrentará proceso constitucional en el Congreso

Síguenos en Facebook

En marzo de 2018, el entonces ministro Bruno Giuffra (MTC) fue grabado subrepticiamente por el congresista Moisés Mamani. Al presentar el “mamanivideo”, Fuerza Popular denunció a Giuffra por presunta compra de votos parlamentarios para salvar de la vacancia al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Además del ministro resultaron involucrados en el mismo tema varios congresistas.

Año y tres meses después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó ayer admitir la denuncia N° 244 formulada por el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, contra Bruno Giuffra, el extitular del MTC, por la presunta comisión de los delito de cohecho activo genérico y tráfico de influencias contemplados en los artículos 397 y 400 del Código Penal.

La denuncia fue presentada por Pedro Chávarry Vallejos el 24 de agosto de 2018 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con base en el artículo 99 de la Constitución, el cual señala que son pasibles de una acusación los ministros de Estado por incurrir en infracción a la Carta Magna y por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus funciones, y hasta cinco años después de haber cesado en el mismo.

Por este motivo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que recomienda la admisión de la denuncia por la presunta de compra de votos en el intento de evitar la caída de Kuczynski Godard.

Este informe fue presentado por el presidente de dicha comisión, César Segura.

Contó con el respaldo de Marco Arana (FA), César Vásquez (APP), Oracio Pacori (NP) y Percy Alcalá (FP), quienes votaron a favor.

El único que se opuso a este documento fue el oficialista Sergio Dávila, quien votó en contra.

Por su parte, Karina Beteta (FP) y Javier Velásquez Quesquén (Apra) se abstuvieron.

CASO

En marzo de 2018, la bancada de Fuerza Popular, encabezada por su portavoz Daniel Salaverry, realizó una conferencia de prensa donde dio a conocer los “mamanivideos”.

Tales videos mostraban a los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez en diálogos privados con el fujimorista Moisés Mamani, quien, aparentemente, representaba a otros congresistas de provincia que podrían votar en contra de la vacancia presidencial a cambio de obras para sus respectivas regiones.

Las imágenes comprometieron también al abogado Alberto Borea y a un funcionario de la Sucamec.

Al día siguiente, Salaverry presentó dos nuevos audios de los diálogos entre Mamani y Bruno Giuffra. Al parecer, coordinaban una reunión en casa del presidente Kuczynski. Y un tercer audio que sería luego de la cita.

Todo esto se consignó en el informe de calificación elaborado por la Secretaría Técnica de la Subcomisión, donde se indica que Chávarry consideró que Giuffra “conformó una organización criminal utilizando el aparato estatal para la captar congresistas (compra de votos y conciencias) a través de prebendas utilizando recursos públicos” para no vacar a PPK.

ANÁLISIS

El informe de calificación establece que Bruno Giuffra “habría ofrecido a congresistas en ejercicio de sus funciones, representados por Moisés Mamani, la realización de obras públicas en sus regiones” por cambiar el voto en contra de la moción de vacancia. Se añade que existen indicios razonables de que el exministro incurrió en dos delitos.

Es así que el informe de calificación concluye declarar procedente la denuncia de Pedro Chávarry por el presunto delito de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. También pide a la Comisión Permanente otorgar el plazo para investigar el caso.

DEBATE

El caso fue uno de los principales temas en agenda del grupo de trabajo y su debate y votación tuvieron un lapso de alrededor de 15 minutos.

Marco Arana (FA) recordó que por ese hecho se impuso sanciones severas a parlamentarios involucrados en el tema. Por ello, solicitó admitir la denuncia para que se pueda investigar el caso y determinar las responsabilidades.

A su turno, Javier Velásquez (Apra) puso reparos en las conclusiones del informe respecto a los delitos imputados a Giuffra.

“Desde la fecha en que se denunciaron y se hicieron públicos los audios y en los fundamentos de la Secretaría Técnica no hay ningún elemento que pueda vincular al exministro con un indicio de estos hechos”, sostuvo.

Remarcó que leyó los testimonios del exministro y de los testigos ante la Fiscalía y concluyó que únicamente hubo una coordinación de carácter político, mas no por lo que se establecía en el informe de la Secretaría de la Subcomisión.

“Se podría hacer investigación por infracción a la Constitución, pero no hay ningún elemento que vincule a este exfuncionario con las dos imputaciones delictivas que se le hacen”, anotó.

SIN PRUEBAS

El parlamentario Sergio Dávila (PPK) mostró su disconformidad con lo que proponía el informe, porque consideraba que no existían las pruebas necesarias. “Para mí no existen las pruebas suficientes. (...) Quizás hay una intención de que se le quiera involucrar, pero no existen las pruebas necesarias para decir que Bruno Giuffra sí se comprometió a cambio de dar obras”, indicó.

Añadió que el extitular del MTC solo trataba de atender a los parlamentarios involucrados en el caso para tomar nota de los requerimientos para sus respectivas regiones.

Por otro lado, dejó en claro que el hecho de que el exministro de Transportes haya llevado al fujimorista a la casa de Kuczynski Godard no significa que se acordó lo establecido o que hubo una firma de documentación donde quede establecido que votarían en contra a cambios de importantes obras.

“(El exministro) fue a la casa del presidente (con Mamani), pero al final no hay una cosa donde evidencia una situación donde Giuffra comprometa su cargo como ministro de Transportes”, precisó.

Agregó que la reunión se pudo concretar como con cualquier otro congresista “que puede visitar al presidente”, pero eso no significa que “dialogar es pactar”.

Dávila Vizcarra argumentó que Moisés Mamani —en las comunicaciones— “a todo dice: no”, y debido a esto se aprecia que no hay los argumentos válidos para abrir investigación en este caso.

Asimismo, no descartó que detrás de esta denuncia constitucional exista una “intencionalidad” para tratar de perjudicar al Giuffra Monteverde.

César Segura anunció que luego de esta admisión se coordinarán las sesiones para las investigaciones del caso.

CITA

Niega existencia de un testigo más. En noviembre del año pasado, el exministro Giuffra negó que exista un testigo más de las conversaciones que sostuvo con el congresista Mamani (FP) para la presunta compra de votos. “En mi casa solo ha habido testigos que han declarado desde mayo y que han configurado el argumento central de la denuncia constitucional que Pedro Chávarry me hizo en agosto”, comentó.

CIFRAS

9 páginas tiene el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra Giuffra.

El 23 de agosto de 2018: El MP formalizó denuncia contra el exministro por tráfico de influencias.

El 6 de setiembre de 2018: Exministro del MTC aseveró “que no hizo nada ilegal” y pidió objetividad.