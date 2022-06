Gladys Echaíz alista su salida de APP

Una fuente del Congreso aseguró que su decisión es sólida y que lo evaluó desde que César Acuña, líder de ese grupo, declaró ante los medios que la hubiera expulsado de APP si fuera militante por apoyar la vacancia contra Pedro Castillo cuando se acordó a la interna lo contrario.

Todo ello sucedió en diciembre del año pasado.

Echaíz no recibió las disculpas de Acuña -de acuerdo al informante- y en lugar de ello se enteró que el partido publicó un comunicado que decía que cualquier desentendimiento “terminaba aquí”.

El 7 de diciembre del 2021 tanto Echaíz como Roberto Chiabra optaron una postura distinta a su bancada. Solo ellos votaron por admitir la vacancia presidencial mientras que el resto la rechazó. No han comulgado y eso se evidencia hasta en otras votaciones. ”A la interna no la convocan. Las fricciones son evidentes”, dijo.

Lo cierto es que cuando ayer fue consultada sobre si renunciaría a su bancada, Echaíz respondió “el tiempo lo dirá”.

MESA DIRECTIVA.

Según la fuente, Echaíz busca aliados para abrirse camino y postularse a la Mesa Directiva del Congreso. Aseguró que en Alianza Para el Progreso no tendrá ninguna posibilidad de postular.

“A la interna no la considerando. Ya le dijeron que no volverá a tener la Comisión de Justicia porque hay nuevos cuadros y no habrá reelección”, dijo.

Agregó que tampoco será considerado para que integre la Mesa Directiva desde APP.

Otra fuente coincidió en eso.

Las personas que estarían moviéndose para perfilarse como postulantes serían los congresistas Eduardo Salhuana y Héctor Acuña.

Por la tarde trascendió que otro supuesto renunciante sería el congresista Roberto Chiabra, pero al ser consultado sobre el tema el legislador respondió que solo eran rumores.