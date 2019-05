Glave sobre 70 nombramientos de Galarreta: "Que lo haya hecho el fujimorismo, no me sorprende" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) cuestionó que Luis Galarreta (Fuerza Popular), en su último día como presidente del Congreso de la República, en julio del 2018, haya tramitado 70 nombramientos por plazo indeterminado. Las personas que fueron contratadas pertenecían a los partidos Fuerza Popular y al APRA, ya sea como excandidatos, militantes o afiliados

"En el Congreso se definieron unas reglas de juego laborales que quedaron suspendidas durante la presidencia del señor (Luis) Galarreta. De este acuerdo, formaron parte todas las organizaciones (políticas) menos las tres que he dicho (Nuevo Perú, Frente Amplio y Acción Popular), y eso muestra evidentemente que se suspendieron todos los procesos transparentes de contratación. Que lo hayan hecho los señores del fujimorismo, no me sorprende", manifestó la parlamentaria de izquierda.

Cabe señalar que el dominical 'Punto Final' hizo público el acuerdo de la Mesa Directiva N° 248-2017-2018 que, al mando de Galarreta Velarde, aprobó las designaciones. La Mesa Directiva de ese entonces estaba integrada por Mauricio Mulder, Mario Mantilla y Richard Acuña.

"En Nuevo Perú alertamos que en el Congreso se tomó una decisión multipartidaria, de la cual nosotros no formamos parte ni Nuevo Perú ni Frente Amplio ni Acción Popular, de suspender el estatuto del Parlamento y el reglamento interno", agregó.

Asimismo, Glave resaltó que el propio sindicato de trabajadores congresales había exhortado que los procesos de contratación se respeten.

"El tema de fondo es que, por lo menos, cinco grupos políticos terminaron apoyando la posibilidad de que se suspenda el estatuto (del Congreso). Por algo existen normas internas. El sindicato de este Congreso había exigido un proceso meritocrático y había exigido que ese proceso se respetara", refirió.

Finalmente, la legisladora de Nuevo Perú recomendó "recuperar el estatuto y recuperar un procedimiento ordenado y meritocrático dentro del Parlamento".

En tanto, el congresista Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) expresó que "el Parlamento no necesita un solo trabajador más, ni con concursos del señor (Daniel) Salaverry ni con concursos del señor Galarreta, ni con concursos de nadie".

"El Parlamento necesita es una reforma profunda que permita saber cuántos trabajadores tenemos y cuánto es lo que realmente necesita. Solo después de eso se pueden hacer los concursos y definir el tema del personal", agregó.