El cúmulo de imputaciones serias e indicios razonables de corrupción e ineptitud, en tan solo doce meses (ver infografía), son tan desproporcionados, opinan analistas.

“Pareciera que hubiesen transcurrido diez años”, se sorprende el analista político internacional Luis Nunes.

Pero no se trata solo de problemas de gestión, dice Luis Benavente, analista político y director de Vox Populi. La gestión de Castillo ha sostenido un permanente conflicto con la ética y una proclividad manifiesta hacia la corrupción, sostiene.

¿Entonces, es viable un Gobierno de Pedro Castillo hasta el 2026?, sondeamos a nuestros analistas.

“Definitivamente, no”, afirma, categórico, el profesor Nunes.

“La institucionalidad se ha desgastado tanto, tanto. La lista de problemas que tenemos en un año es tan grande que parece que en verdad han pasado diez años de Gobierno”, comenta.

“Todas esas cinco acusaciones que tiene el presidente en la Fiscalía me indican la respuesta que acabo de decir: no creo que dure los cinco años”, pronostica.

Luis Benaventa está de acuerdo.

“No, creo que no”, descarta la sobrevivencia de Castillo por cuatro años más.

“No tiene capacidad de gobernar - argumenta- Tiene, además, incapacidad moral permanente”.

Concluye: “Debe ser vacado”.

Según Benavente no solo es un tema moral; es un tema de gestión.

“No está preparado. No es una exageración decir que tal vez tenga cierta facilidad para manejar un sindicato, pero no tiene la menor idea de cómo conducir a un país. Su gobierno no es viable. La continuidad de Castillo no es viable”.

LA NADA

Tras un esfuerzo de memoria e imaginación, los analistas no hallaron cosa que destacar en un año de gestión.

“Me esforcé. Traté de buscar y no encuentro. Realmente no encuentro nada importante”, señala Nunes.

“El presidente tiene como bandera de lucha la anticorrupción pero tiene a toda su familia presuntamente implicada en ella. Ministros, amistades...”, añade.

“Es decir, no tengo lamentablemente nada bueno que poner en ese balance”.

“La verdad es que por más esfuerzo que hice, tratando de ser lo más objetivo posible, no encuentro un aspecto positivo en su gestión”, lamenta Benavente.

“Tal vez - dice, luego de pensar un instante - su principal logro ha sido el mostrar al país que la izquierda comunista no sirve para nada bueno”.

Piensa que, si había alguna duda de parte de alguien, lo hecho por este Gobierno deja descartada esa opción histórica para el país.





LA SALIDA

Un proceso constitucional contra Dina Boluarte, que lleve a su salida de la vicepresidencia, sería lo más aconsejable, opina Benavente, como inicio, antes de proceder a la inhabilitación de Pedro Castillo.

Cita como causales el ejercicio indebido de gestión privada siendo ministra de Estado.

“Esto llevaría a que el nuevo presidente o presidenta del Congreso conduzca una transición que convoque a elecciones de acuerdo con la Constitución. Volvemos a fojas cero”.

Para Nunes hay salidas constitucionales y nada fuera de la Constitución.

“Yo creo que la salida es una acusación constitucional o la vacancia por incapacidad moral”, comenta.

Cita como grave causal el despido de un ministro por intentar seriamente capturar a Bruno Pacheco, Fray Vásquez y el ex ministro Juan Silva.

“Eso indica que el presidente es un inmoral, y por lo tanto, hay que aplicar la ley”.

Respecto a la vicepresidenta Boluarte: “Yo tengo la impresión de que la señora Boluarte va a salir antes que el presidente Castillo”.





DICTAMEN

Un importante sector del Congreso tiene en buena estima el dictamen de la Comisión de Fiscalización aprobado en el Pleno y sigue trámite en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

“Es el procedimiento para llegar a una inhabilitación (contra Pedro Castillo) con una votación de 66 parlamentarios”, sostuvo el legislador Wilmar Elera (Somos Perú) en RPP.

“Es una manera mucho más segura que demora unos 15 a 30 días pero que, en todo

caso, sí estamos trabajando, así como se está trabajando en la inhabilitación de la señora Dina Boluarte”, precisó.