Gobierno desinfla selección de candidatos al Tribunal Constitucional que realiza el Congreso

Luego de que el Congreso apretara el acelerador en el proceso de selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que reemplazarán a seis magistrados, cuyo mandato ha vencido, el Gobierno criticó la prontitud con la que actúa la mayoría en el Parlamento.

En opinión del Ejecutivo, sería inoportuno en la actual coyuntura política, crispada por el desentendimiento entre los Poderes del Estado, renovar el TC. Por ello, ve con suspicacia la celeridad con que la mayoría congresal, asegura, impulsa este proceso.

En ese sentido se pronunció el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, desde Huancayo, al sostener que “la celeridad (con que se eligieron a los candidatos para el TC) despierta cierta suspicacia, obviamente por una cuestión de oportunidad”.

Esto último, en alusión a que el 25 de setiembre el Tribunal realizará una audiencia para analizar el hábeas corpus con el cual se busca la liberación de Keiko Fujimori, sobre quien pesa una medida de 18 meses de prisión preventiva, por recibir presuntos aportes irregulares de Odebrecht en su campaña presidencial del 2011.

Zeballos dijo esperar que el pronunciamiento de cinco bancadas, que criticaron el proceso para elegir a los candidatos al TC, “provoque una reacción” en las agrupaciones de la mayoría cuando tengan que votar en un pleno por el nombramiento de los candidatos al TC.

“Hay un pronunciamiento de algunas bancadas. Esperamos que esto provoque una reacción por parte de una plenaria del Congreso y que, a través de una decisión inteligente, le dé un mensaje al país de tranquilidad”, indicó.

En tanto, el premier Salvador del Solar consideró que la elección de los nuevos magistrados del TC “debe tratarse sin premuras, con seriedad, como corresponde y respetando los plazos legales”. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros exhortó al Parlamento a apuntar a que las personas sugeridas para integrar el citado organismo “tengan la trayectoria y el conocimiento de la Constitución”, a fin de garantizar el cuidado y aplicación de la Carta Magna.

Se espera que, a partir de la primera semana de octubre, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, convoque a un pleno para someter a votación a los candidatos planteados por la comisión especial. Ello, tras culminar la semana de representación que inicia este lunes 23 de setiembre.

Confrontación

El último jueves por la noche, la comisión especial del Congreso encargada de seleccionar a los miembros del TC, acordó proponer al pleno una lista de 11 candidatos. De esta nómina se elegirá a los reemplazantes de los seis magistrados, sin embargo, para ello es necesario 87 votos para cada uno de ellos.

El acuerdo fue firmado por sus integrantes, Pedro Olaechea (Acción Republicana), presidente supernumerario del grupo; así como los congresistas Luis Galarreta y Juan Carlos del Águila (Fuerza Popular); Marisol Espinoza (APP); Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular); Clayton Galván (Cambio 21); y Javier Velásquez Quesquén (APRA). Las bancadas que representan la comisión especial suman 85 votos. RESPALDO. Carlos Tubino (FP) indicó a Correo que su bancada aún no se ha reunido para definir si votarán en bloque para definir a los nuevos integrantes del TC, sin embargo, señaló que “existe predisposición para respaldar la iniciativa de su grupo”

.A su turno, Mauricio Mulder, vocero alterno del APRA, sostuvo que “hay hojas de vida muy interesantes”.“He leído que la mayoría ha tenido un ejercicio democrático bastante sólido. Creo que va a haber un buen recambio en la medida en que nos pongamos de acuerdo”, resaltó

.A pesar de que el aprista observa la situación complicada, mostró su disposición para llegar a un acuerdo.“No se puede dejar que el TC continúe en funciones porque es una irresponsabilidad del Parlamento”, expresó. En tanto, Clayton Galván, vocero de la bancada C 21 e integrante de la comisión especial, resaltó la importancia de definir el perfil de los candidatos y se mostró confiado en la aprobación de la propuesta existente.“Va a pasar los votos. Si es una persona que no tiene un perfil, no pasará. Esto no es personal, es grupal. Se va a sobrepasar (los votos), las personas que se están presentando son probas”, dijo.

En tanto, Armando Villanueva, vocero de AP, indicó que su bancada suscribe el informe que presenta los 11 candidatos y pide dejar de lado cualquier interés particular.“Se trata de un TC que debe durar los próximos 7 años y debe trascender este Congreso”, señaló.

El apepista espera que la bancada vote en bloque, sin embargo, dice que si hay un “voto discrepante”, este se podrá evidenciar en el pleno. EL plus. Para nombrar a los miembros del TC se requieren 87 votos y la comisión especial (con sus representantes) tiene 85 de ellos.Correo consultó con el congresista Carlos Bruce (Independiente), sobre los nombres ya revelados que serán puestos a votación del pleno y consideró que, con cuatro o cinco de ellos, “no tendría problemas (en respaldarlos)”.

“Hace años, el Congreso abandonó la metodología del concurso público porque se demostró que no ayudaba a reclutar a los mejores”, dijo.En la misma línea explicó que quedan seleccionados los abogados que no tenían nada que perder, o que “estaban desempleados”. “Se buscan los mejores candidatos y esos son los que pasan al pleno. Lo único nuevo es que hay cinco bancadas que saben que no son mayoría y al final van a tener que aceptar los resultados”, enfatizó.

¿Aliados?

Representantes de cinco agrupaciones parlamentarias suscribieron un oficio dirigido al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, en el cual manifestaron su oposición al adelanto de la elección de candidatos al TC.Son las bancadas de Frente Amplio, Nuevo Perú, bancada Liberal, Peruanos Por el Kambio y Unidos Por la República.Al respecto, la bancada Contigo publicó un comunicado, señalando que las exigencias para cambiar los plazos y el proceso de selección “se apartan de la legalidad y alimentan gratuitamente la confrontación política”.

“No se puede permitir la informalidad en un proceso que busca construir institucionalidad”, se lee en el texto. También destacan la necesidad de diálogo y consenso, pero jamás “negociaciones, patrocinios o intercambio de candidatos”. Dejaron en claro que a pesar de no estar en la comisión especial, vigilan la selección.

Tiempos

El congresista Miguel Torres (FP) considera difícil que se concrete la elección de los miembros. “De express (la comisión) no tiene nada, ya que vamos varios meses en falta con la población. Veo sumamente difícil que se vaya a conseguir la elección de los magistrados”, dijo. Para el naranja llegar a una votación de 87 legisladores necesitará bastante consenso.

“Ojalá que se logre, pero soy un poco escéptico respecto a que se tenga buen resultado”, indicó el fujimorista.Su colega Úrsula Letona tuvo una postura similar.“Este proceso va a tener para rato, se necesita amplio consenso, mínimo 87 votos. Yo no creo que esto se concrete a la brevedad, soy escéptica”, dijo en declaraciones a RPP.La parlamentaria estimó que ni siquiera se podrá seleccionar dos o tres vocales para cubrir los seis puestos de los magistrados, que ya cumplieron su mandato legal el pasado mes de junio.