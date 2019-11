Gobierno es notificado sobre pago a Odebrecht

Síguenos en Facebook

El Gobierno, a través de la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia, desembolsará en fecha próxima en favor de la empresa Odebrecht la suma de S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Añadió que la resolución judicial correspondiente, en el contexto del acuerdo de colaboración eficaz con la corporación brasileña, ha sido ya notificada al Ejecutivo por el despacho de la jueza María de los Ángeles Álvarez.

Dicha notificación judicial tiene fecha 14 de noviembre y se encuentra en el despacho de la Unidad Funcional del Minjus, en espera de que esta oficina determine la fecha de desembolso.

En la conferencia de prensa, Zeballos explicó ayer que la Unidad Funcional, "con el soporte de la Procuraduría", argumentó "que no se podía" (desembolsar en favor de Odebrecht).

"Finalmente -afirmó-, la jueza ha determinado que no hay nada que precisar y que la propia resolución de homologación es bastante precisa".

En ese camino, remarcó que no hay otra opción que proceder "a la devolución" de los montos requeridos por Odebrecht.

Las fechas y plazos los pondrá la Unidad Funcional bajo responsabilidad, adicionó.

Contratos

Respecto a las confusas expresiones del ministro Edmer Trujillo (MTC), según las cuales no habrá quien haga obras si se excluye a las empresas del llamado "Club de la Construcción", Zeballos pidió interpretarlas "en el contexto que se dio". En otras palabras, le dio la razón.

"Si hay un contratista que no tiene ninguna sentencia (...), definitivamente puede seguir contratando", sentenció.

No se puede caer en generalidades, dijo, señalando que existen empresas peruanas y extranjeras honradas. "No todo es malo (...) no podemos descalificar a todos", afirmó.