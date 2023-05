La ministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte Castillo lo ha dicho muy claro: el único proyecto de inversión que existe en este momento para ejecutarse es la carretera central de cuatro carriles, denominada Corredor Verde o Daniel Alcides Carrión. Esto a propósito de que el Colegio de Ingenieros de Lima insiste en que existe un nuevo trazo. Ya no hay marcha atrás.

Lazarte fue precisa. Junín, a diferencia de Lima, fue la única región que entregó un perfil viable para la construcción de esta nueva carretera. Un estudio que, además, cumplía con la cobertura de una necesidad: “El objetivo de proyecto siempre fue conectar 6 regiones del país, del centro, porque es el principal abastecimiento de Lima”, sostuvo en una entrevista a RPP. Subrayó que al inicio, tanto el gobierno regional de Lima Provincias como de Junín tuvieron la oportunidad de plantear un trazo, pero Lima no lo hizo: “Solo el gobierno regional de Junín cumplió con la tarea porque el Gobierno Regional de Lima no terminó nunca con el proyecto, es por eso que no existe. Por ello, cuando hablamos de la idea de La Chutana (proyecto impulsado por el Colegio de Ingenieros de Lima) hablamos de una “idea” porque no existe ningún proyecto de inversión pública registrado con ese trazo”.

¿Por qué no el trazo de CIL?

El trazo que plantea el Colegio de Ingenieros de Lima, con su decano Roque Benavides a la cabeza, es este: La Chutana - Santo Domingo de Olleros, Huarochirí - Tanta - Cochas - Canchayllo – Pachacayo. Y según han señalado, generaría estos beneficios: integración de 20 distritos de la serranía de Lima y se culminaría en menos tiempo. La ministra, sin embargo, ha descartado esta iniciativa sin pies ni cabeza. “Se descartó porque el trazo propuesto no recoge el mayor flujo de carga que viene de estas regiones que son las principales cadenas de abastecimiento logísticas y pasa por la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, y el 2020 ya el SERNAMP declaró la incompatibilidad de este trazo con la reserva paisajística”, agregó.

El trazo del Gore Junín

La ministra descartó versiones de que la carretera central de cuatro carriles, denominada Corredor Verde vaya a costar al doble de lo propuesto desde Lima porque ni siquiera existe aún un costo del proyecto.

El actual trazo contempla que esta vía pase por Ate, Cieneguilla, Cuenca, Huarochirí, San Mateo, Yauli, Pachachaca. Según se explicó en el lanzamiento de la ruta, en julio del año pasado, contempla 136 kilómetros de longitud, 94 viaductos, 54 puentes y 57 túneles, entre estos últimos, 10 tendrán más de 3 kilómetros de largo y 47 una menor medida.

En la entrevista brindada a RPP expresó que en el mes de junio los estudios estarán listo y se sabrá el costo exacto del proyecto total.