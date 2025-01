El pleno y decidido respaldo del Gobierno y del Congreso peruanos recibió ayer el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en su primer día de visita al Perú. El verdadero jefe de Estado venezolano fue condecorado en Palacio de Gobierno y, luego, en el Parlamento. Al final del día, se reunió con sus compatriotas residentes en nuestro país en un acto público realizado en la Plaza San Martín.

La presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, coincidieron en validar el triunfo electoral de González Urrutia y afirmaron que dichas distinciones representan el reconocimiento del pueblo peruano a la lucha de la oposición venezolana por hacer respetar la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Pasado el mediodía, el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela recibió en Palacio la condecoración Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Más tarde recibió la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia realizada en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

Agradecimiento

Luego de aceptar la máxima distinción del Gobierno, González Urrutia agradeció el reconocimiento e indicó que lo interpreta “como un símbolo de respaldo a la lucha por la recuperación de la democracia de los venezolanos”.

No obstante, advirtió que Venezuela, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, no solo representa una amenaza para sus ciudadanos, sino para toda la región. “Es una realidad que no debe subestimarse”, expresó.

También afirmó que la democracia no solo es un asunto interno de cada país y que en un mundo interconectado, las amenazas contra la libertad y el orden constitucional se propagan con rapidez. “Hoy los regímenes autoritarios no actúan solos, se protegen y colaboran entre sí, desestabilizando a las naciones democráticas y socavando instituciones. No podemos permitirlo”, aseveró.

Por su parte, Dina Boluarte afirmó que “la condecoración constituye un reconocimiento a su liderazgo y valentía en cada una de las acciones que ha emprendido en defensa de la voluntad soberana del pueblo (venezolano)”.

En el Congreso, González reafirmó que los esfuerzos de la oposición venezolana por recuperar la democracia “es una lucha que no cesará porque el destino de Venezuela es ser libre”.

Más tarde, en la Plaza San Martín, donde había centenares de sus compatriotas, el presidente prometió continuar con la lucha para hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano, para que sus compatriotas no tengan que abandonar su país y que aquellos que lo hicieron puedan volver pronto.

En la noche, González acudió a la Municipalidad de Lima (MML), donde fue recibido por el alcalde Rafael López Aliaga y declarado “Huésped Ilustre”.

En la MML también recibió las “Llaves de la Ciudad” y una condecoración edil.

AGRADECIMIENTO

González Urrutia llegó a Lima, procedente de Ecuador, al promediar las 11 de la noche del martes y fue recibido por el canciller Elmer Schialer.

Por la noche, la lideresa venezolana María Corina Machado escribió en X: “En nombre de los venezolanos, agradezco a la Presidente del Perú, Dina Boluarte, y a todo su Gobierno, por el sentido y extraordinario recibimiento a nuestro Presidente Electo @EdmundoGU, y por el reconocimiento a la lucha heroica de Venezuela por su libertad. Gracias, Perú! Siempre recordaremos este día!”.

La izquierda no participó en reconocimiento

Representantes de las bancadas de izquierda, entre ellos el segundo vicepresidente del Legislativo, Waldemar Cerrón (Perú Libre), no participaron en el homenaje a Edmundo González Urrutia. En cambio, grupos como Avanza País saludaron al “legítimo presidente electo de Venezuela”.