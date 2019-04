Gregorio Rojas antes de reunirse con Del Solar: Comuneros insisten en liberación de asesores

Síguenos en Facebook

A solo unos minutos de iniciarse el diálogo con el Ejecutivo, el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, informó que los comuneros insisten en la liberación de sus asesores legales, Frank y Jorge Chávez Sotelo, para el desbloqueo de la vía a la minera Las Bambas en Apurímac. Los dos abogados -detenidos en Lima- son procesados por el presunto delito de extorsión contra la empresa MMG Las Bambas.

"Como dirigente he ido a consultar, llevé el mensaje (del Gobierno) que nosotros podíamos desbloquear la vía y me dijeron que no se puede hasta que salgan nuestros asesores", aseguró Rojas en diálogo con Exitosa Radio.

En ese sentido, indicó que su población no ha aceptado el pedido del jefe de Gabinete, Salvador del Solar, con respecto al desbloqueo de esa vía para el inicio de un diálogo formal.

Sin embargo, Gregorio Rojas calificó de importante la cita de este sábado con Del Solar y el monseñor Miguel Cabrejos como mediador en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana en Jesús María.

"Hoy tenemos que cumplir un rol muy importante con el Estado (...) estamos listos para hoy día", sostuvo.

El 31 de marzo pasado, Rojas se comprometió a consultar a su comunidad sobre los acuerdos de su reunión con Del Solar y Cabrejos.

El presidente del Consejo de Ministros pidió el desbloqueo de la vía que conduce a la minera para comenzar el diálogo formal entre el gobierno y los comuneros.