Gregorio Rojas: "Si no se aprueba ley de amnistía, retomaremos la protesta"

La próxima semana será presentado un proyecto de ley de amnistía para beneficiar a los comuneros que tienen denuncias por el bloqueo en la carretera las Bambas, sin embargo, la iniciativa tiene que pasar por el Pleno para ser aprobada. Correo conversó con Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, quien esta vez pone en aprietos al Congreso.

¿A qué se debe su presencia en la reunión del Frente de Defensa de los Comuneros de Chumbivilcas?

Estuvimos viendo el proyecto de ley de amnistía que se presentará en el Congreso. Ellos están respaldando la iniciativa. Es falso que se esté coordinando para llevar a cabo una huelga indefinida.

¿Quiénes participaron?

La provincia de Cotabambas,Chumbivilcas,Espinar,Paruro y Grau.

¿Le comentaron al congresista Richard Arce sobre la reunión?

No sé si está informado. Todo lo coordinó el Frente de Defensa y a mí me invitaron.

¿Qué sucede si no se aprueba la ley de amnistía en el Congreso?

De no aprobarse no sería favorable, la empresa estaría apañando al proyecto, entonces las comunidades retomarían la protesta. No solo las comunidades, sino las provincias.

¿Las otras provincias también tienen denuncias?

Sí. Eso es lo que le hacen los gobernantes a los que apostamos por la minería. Lo que nosotros queremos es que se archiven todas las denuncias. Espero que prospere porque las comunidades campesinas estamos sufriendo de atropello y queremos que se apruebe esa norma.

¿Cuáles son los tipos de denuncias que existen?

Estamos denunciados por crimen organizado, por extorsión al Estado y a la empresa, ¿cómo un criminal va a dialogar? Eso es abuso por parte del Poder Judicial y de la Fiscalía. Es por eso que también hemos pedido que se investiguen a fiscales y jueces para conocer por qué nos han denunciado.

¿Este punto en su agenda es importante?

Para nosotros lo es. Pero lo que estamos diciendo es que esa ley sea para las comunidades indígenas, originarias, que estamos siendo criminalizados por defender nuestras tierras.

¿Y si la amnistía alcanzan a los hermanos Chávez Sotelo?

Los hermanos Chávez como cualquier profesional han asesorado comunidades que tenían derecho a reclamar y nosotros desde la comunidad le damos respaldo.

¿Entonces considera que deben ser beneficiados?

Claro, pero seguramente se seguirá investigando qué tipo de errores tienen. Hasta el momento, el Estado ni la empresa, nos han explicado o presentado cuáles son los delitos que ellos han cometido.