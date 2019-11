Grupo Gloria reconoció ante Equipo Especial Lava Jato que dio un aporte de US$200 mil a Keiko Fujimori

El fundador del Grupo Gloria, Vito Rodríguez Rodríguez, reconoció hoy ante el Equipo Especial Lava Jato que dio un aporte de US$200 mil en efectivo a Keiko Fujimori para la campaña presidencial de 2011.

Vito Rodríguez Rodríguez, quien acudió hoy a las oficinas del Ministerio Público, hizo esta revelación, según informa IDL Reporteros a través de su cuenta en Twitter.

Cabe precisar, que recientemente también se había conocido la confesión del empresario Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio del holding peruano Credicorp Ltd., ante el equipo especial de fiscales para el caso "Lava Jato".

Dionisio Romero Seminario reveló que dispuso entregar aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori por más de $3.65 millones en el 2011. Sin embargo, el monto no aparece en los reportes que Fuerza Popular remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En la víspera Credicorp compartió en Twitter, un texto de Dionisio Romero dirigido a sus miles de colaboradores en el holding que preside, en el que indice que el temor por un posible triunfo del chavismo venezolano, a través del candidato Ollanta Humala, en 2011 lo inclinó a apoyar, con tan alta suma, a la lideresa del fujimorismo.

"En momentos diferentes de las dos vueltas del proceso electoral, Credicorp Ltd. realizó varios aportes a Fuerza 2011 que totalizaron $3'650,000. Fue, sin duda, una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza del chavismo", precisa en la carta.

A su juicio, el holding no incurrió en ninguna irregularidad ni responsabilidad legal con las entregas en efectivo.

"Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña, ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción", dijo.

Cabe precisar que el monto entregado por Dionisio Romero supera a lo entregado por Odebrecht a la misma campaña fujimorista y que ascendió a $1 millón 200 mil.