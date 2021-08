El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no descartó este domingo realizar cambios en el Gabinete a su cargo y reveló que con el presidente Pedro Castillo se encuentra evaluando “el escenario político” y oyendo “a la población”.

En diálogo con Canal N, explicó que los posibles cambios en el Consejo de Ministros vendrían impulsados por diferentes sectores de la población que dejen de sentirse representados en el Gabinete Ministerial puesto que “no todos son militantes de Perú Libre”.

(Video: Canal N)

“Queremos analizar el escenario político en su integridad y escuchar a la población, es un mecanismo importante escuchar a todos, pero en ese camino específicamente debe estar valorando el presidente de la República”, sostuvo.

“Es importante escuchar porque los ministros que se tienen no todos son de Perú Libre, el Perú debe saber que vienen de diferentes sectores sociales y esos sectores están evaluando y mañana pueden decir tal ministro no me representa e inmediatamente se le cambia”, señaló.

En esa línea, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que uno de los objetivos del Gobierno de Pedro Castillo es devolverle “las decisiones a la población”.

En otro momento, Bellido Ugarte indicó que el presidente Castillo continuará despachando en Palacio de Gobierno y dijo desconocer si el mandatario ha ejercido funciones desde el domicilio donde vive en Breña.

“Lo que el presidente ha indicado es que en estos momentos va a despachar en Palacio de Gobierno. Ha planteado [dejar de despachar en Palacio], hay prioridades, porque lo más importante es cumplir con lo que está estipulado en la norma”, manifestó.

“El presidente no dijo que mañana iba a despachar de otro lugar. En realidad, yo no sé si ha despachado de su casa [el presidente]”, añadió.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: VACUNAS aceptadas para ingresar a Europa, USA u otras partes del mundo