Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, recibió un reconocimiento por su “trabajo en favor de la mujer y población vulnerable” en la sala Pérez de Cuéllar de la sede de la PCM, según pudo recoger RPP Noticias. El Foro de Mujeres Mercosur y otras instituciones participaron de esta iniciativa.

Un grupo de personas se encontraba en los exteriores de dicho recinto aguardando que la seguridad los deje ingresar. Cuando se les consultó por el motivo de su espera, confirmaron que asistirán a la ceremonia de entrega del reconocimiento.

Según el citado medio, el evento privado estaba programado para las 9 de la mañana. Sin embargo, como ya es costumbre en la gestión de Pedro Castillo, el acceso a la prensa quedó restringido, por lo que no se podrán conocer mayores detalles de momento.

“Efectivamente hoy se va a a realizar un reconcomiendo al premier Guido Bellido por la labor que está haciendo en favor de las mujeres y poblaciones vulnerables. El sábado, él tuvo una reunión con alcaldesas de nuestro país, donde ha hecho un compromiso de apoyarlas en la gestión de sus proyectos”, comentó Roger Chipana, uno de los invitados.

Esta condecoración llega días después de que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos denunciara que Bellido Ugarte la agredió verbalmente al decirle que solo “faltaba que la violaran”.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, comentó.

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, agregó.

Asimismo, el funcionario es cuestionado por publicaciones en redes sociales en las que comenta sobre el rol de la mujer. Además, la falta de inclusión de mujeres en el gabinete que lidera también mereció las críticas de las distintas tiendas políticas.

En el registro de visitas de la PCM figura que un grupo de 16 mujeres representantes de diversas instituciones y un equipo de TV Perú han ingresado a la Sala Pérez de Cuéllar para una condecoración al primer ministro Guido Bellido. @Politica_ECpe pic.twitter.com/JRN3uGVNBT — 📰 Jonathan Castro (@jsudaka) September 10, 2021

