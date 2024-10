El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que la presidenta Dina Boluarte estuvo presente en el condominio Mikonos, los días en los cuales el vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’ fue visto en dichos inmuebles al sur de Lima y donde la Policía Nacional sospechó que estuvo escondido Vladimir Cerrón.

Durante una conferencia de prensa de este martes 30 de octubre, Adriánzen considera que el tema sobre el uso del ‘cofre’ los días 24 y 25 de febrero tras la sospecho de que habría sido utilizado para facilitar la fuga del prófugo líder de Perú Libre como una “cantaleta”.

“Lo llamé la cantaleta porque todas las semanas estamos en este tema y no salimos de ello. Nos quedamos ahí atorados, si el cofre vino vacío, si el cofre vino lleno. Quiero ser lo más atento posible pero yo les comento lo que yo sé. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue, ni con quién se entrevistó porque, lo he dicho en anteriores oportunidades, esto forma parte de la reserva que debemos tener porque se trata de la presidenta de la República”, sostuvo.

Ayer, martes 29 de octubre, Gabriel Herrera, representante de los propietarios del condominio Mikonos, declaró ante la Comisión de Fiscalización, y descartó que exista un registro de una presunta visita de la mandataria a dicho lugar los días 24 y 25 de febrero.

Además, negó haber visto una comitiva que deje a alguien del cargo de Boluarte Zegarra, incluso aseguró que los vehículos oficiales del Estado que registraron ingresos, tenían placas “fraudulentas”.

Tras estas declaraciones, Gustavo Adrianzén minimizó esta versión y reiteró que la jefa de Estado sí acudió al condominio Mikonos.

“Si el señor dijo que no la vio, bueno, la señora no tiene por qué pasar a saludarlo a su casa a ese señor, y si el señor dijo que el cofre llegó vacío, ya explicaron que fue por un cambio de guardia. No entiendo lo que están buscando”, expresó.