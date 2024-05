El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) funciona “perfectamente”, a pesar de la desactivación del Equipo Especial de la PNP que apoyaba en las diligencias.

Como se sabe, días atrás el Ministerio del Interior ordenó la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), que dirigió el coronel Harvey Colchado, que brindaba apoyo al Eficcop, liderado por la fiscal superior Marita Barreto.

Para el premier el trabajo lo ha asumido con normalidad la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). ““El Ministerio Público solicita a la PNP que brinde apoyo a través de algunos efectivos, lo hace con la Diviac (...) Se dijo cuando se produjo la remoción del puesto del señor Colchado que se había desactivado la Diviac. Esta sigue operando perfectamente. Hoy se dice que se ha desactivado el Eficcop, sigue funcionando perfectamente, sus carpetas fiscales están ahí”, dijo en RPP.

Respecto a la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que lideraba el coronel PNP Franco Moreno, Gustavo Adrianzén, dijo que la decisión la tomó el ministro del Interior, Walter Ortiz, en el marco de una “reestructuración del aparato policial” vinculado al Eficcop.

El jefe del gabinete ministerial subrayó que no se tocó la estructura fiscal referida al Eficcop. “No es tampoco que la Policía desarticula todo el proceso de investigación de la corrupción contra el poder y afecta a la Diviac y al Eficcop. No se ha tocado en absoluto la estructura fiscal, porque no podría ocurrir”, aseguró.

Gustavo Adrianzén justificó la decisión del ministro Walter Ortiz y dijo que se trata de una “recolocación” de personal en otras “unidades operativas”. “El ministro del Interior hace una evaluación, no de ayer, de semanas atrás; evalúa todo el tema que tiene que ver con una reestructuración del aparato policial vinculado ahí”, incidió.

“Estos equipos actúan a pedido del Ministerio Público, son destacados por la PNP, pero se encuentran ahora recolocados, incluso reforzando a la Diviac que ya es un equipo muy grande, que tiene un nuevo jefe”, agregó.

Exige reposición

No obstante, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, exigió esta semana al Gobierno reponer inmediatamente al equipo especial de la Policía Nacional (PNP) que apoya al Eficcop.

Cabe precisar que hace más de un mes, un equipo policial de la Eficcop participó en el allanamiento en la casa de la presidenta Dina Boluarte y en Palacio por el “Caso Rolex”.

