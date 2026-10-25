La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó al 100% las actas para la elección del gobernador de la región Lima.

Según los resultados, Andrés Tello Velazco, de Somos Perú, alcanzó 93,171 votos válidos (16.3%), mientras que Javier Alvarado Gonzales del Valle, de la alianza Renovación Popular (RP) y Toro, obtuvo 91,643 (16.1%).

En ese sentido, al no superar el 30% de los votos válidos, ambos pasarán a una segunda vuelta.

Ambos candidatos no declararon sentencias condenatorias firmes en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, Tello consignó que tiene siete expedientes civiles antiguos, sobre los cuales señaló que desconocía si resultaron en sentencia.

A su vez, Alvarado fue condenado en 2018 a seis años de prisión por presunto peculado doloso en el caso Finver, aunque luego fue absuelto por el Poder Judicial.