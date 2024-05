En el allanamiento llevado a cabo por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICOP) y la Diviac en la casa y oficina del abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, se encontraron decenas de armas de fuego, dinero en efectivo y un documento que evidenciaría su interés en el caso contra Nicanor Boluarte.

Un reportaje de ‘Cuarto Poder’ reveló que durante el allanamiento a la casa y oficina del abogado de la presidenta encontraron dinero, aproximadamente 30 armas y documentos relacionados con la investigación abierta contra Nicanor Boluarte.

Según el acta de allanamiento de Castañeda, el investigado, tras la solicitud del fiscal, abre la puerta de un ambiente que es descrito como “almacén de armas”. En dicho lugar, se encontraban doce armas de fuego: cuatro carabinas, cuatro pistolas de puño y otras cuatro armas que fueron registradas como “de colección”.

No obstante, en el dormitorio principal de la casa, precisamente en un mueble de madera ubicado al lado de la cama se encontraron más armas. Además, no se hallaron las tarjetas de propiedad de dos de las armas ubicadas en este entorno del terreno, lo que llevó a que Castañeda se comprometiera a proporcionar esa información; sin embargo, al no hacerlo, las armas fueron incautadas.

“El investigado no ha presentado el documento respectivo que acredite la procedencia ilícita de las armas de fuego descritas en el ambiente denominado dormitorio principal, por lo que se procede a su incautación y lacrado”, se lee en el acta.

El propietario de esas armas sería Jerry Alvarado García, un cuestionado excomandante PNP, expulsado de la institución y quien estuvo detenido por tráfico de armas en el 2017.

En el comedor de la casa se encontraron seis carabinas adicionales. Esto suma un total de 19 armas lícitas con tarjetas de propiedad a nombre de Castañeda Segovia. Sin embargo, no serían todas; durante el allanamiento en la oficina del abogado, se descubrieron más armas, según las fuentes del programa de televisión, alcanzando un total de 30 entre su casa y su oficina.

También se encontraron comprobantes y documentos de transferencias internacionales con montos que oscilaban entre 20 mil y 150 mil dólares, junto con más de 170 mil soles en efectivo.

“Asimismo dentro de uno de los cajones del mueble de madera se halló un canguro de tela color negro el cual contenía en su interior 171,180 soles”, indica el documento.

Además, en el mismo mueble se encontró una credencial del partido aprista a nombre de Mateo Castañeda Segovia.

Incluso se encontró documentos firmados por Ronald Cabrera Tejada, abogado de Nicanor Boluarte en el caso Nanchoc, donde se le investiga por el uso de prefectos para formar un partido político. En dicho documento se detalla lo expresado por los testigos citados en la fiscalía, lo cual refuerza la tesis fiscal que asegura que existe un interés de Castañeda en la investigación sobre el hermano de su cliente.