Héctor Becerril denuncia que sufrió intentó de robo y golpe en la cabeza con una pistola (VIDEO)

Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, denunció ante la prensa que sufrió un intento de robo y fue golpeado con una pistola en la cabeza, cuando regresaba del penal de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva Keiko Fujimori.

Según el legislador fujimorista, el delincuente le golpeó en la cabeza con el arma luego de que se cayera su celular. Tras el golpe, Becerril no acudió a la clínica porque "no era necesario". Tampoco denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú.

"Se me acercó, estaba con la ventana abierta, me puso la pistola en la cabeza, viniendo de Chorrillos de visitar a nuestra lideresa. Entonces, me apuntó en la cabeza y pidió mi celular. Mi celular, en ese momento, se cayó en medio del carro y no le pude dar. No obstante, se retiró, regresó y me golpeó con la cacha del revólver en la cabeza y me hizo una contusión", expresó.

Por otro lado, Héctor Becerril indicó que "jamás" podrán comprobar que ha sido un "corrupto" porque no ha tenido un "comportamiento ilícito".

"Podrán seguir demoliendo mi imagen, lo que nunca van a poder lograr es comprobar que yo haya tenido algún comportamiento ilícito o de corrupción. Eso nunca, porque jamás he sido corrupto, más bien he sido el que ha denunciado la corrupción en el país", manifestó el parlamentario fujimorista.