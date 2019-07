Héctor Becerril: "No fui al Congreso como medida de protesta"

Síguenos en Facebook

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, considera que es raro que el premier Salvador del Solar no haya asistido al Congreso junto al presidente Martín Vizcarra; sin embargo el legislador fujimorista indicó que en su caso la inasistencia fue como una señal de protesta.

A través de Twitter, Héctor Becerril dijo que no puede recibir a quien lo ataca. "Hay algo muy raro, no llega al Congreso el premier Del Solar y Vizcarra estaba muy nervioso. ¿Que tramaron? No fui al Congreso como protesta, porque no puedo recibir a quién nos ataca y amenaza constantemente, eso NO es democrático", indicó.

Además, Héctor Becerril, catalogó al anuncio del presidente Vizcarra como un chantaje. "Yo creo que Vizcarra es extorsionado por IDL-Gorriti y copado por los rojos y caviares. Sabiendo que él NO gobierna, tiró la toalla y así cree que puede librarse del chantaje, ahora que ya no tiene poder,será peor,sus aliados lo apuñalaran por la espalda,como siempre hacen", tuiteó el fujimorista.