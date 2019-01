Héctor Becerril: "No soy un delincuente, tengo siete años en el Congreso"

Síguenos en Facebook

El congresista fujimorista Héctor Becerril, con una resolución del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria que resuelve archivar todo lo actuado en su contra en las investigaciones que se le siguen por una presunta implicancia en actos de corrupción en Lambayeque, aseguró que no tiene ninguna relación con la organización criminal 'Los Wachiturros de Tumán'.

El legislador, en conferencia de prensa, señaló que el fiscal que sigue el caso, Juan Carrasco, mintió en un oficio que dirigió a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, pues en este señala que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria indicó que se "eleve lo actuado a fin de que se proceda de acuerdo a ley".

Por otro lado, el legislador prefirió no responder titular del Legislativo, Daniel Salaverry, sobre la gravedad que este señaló en las denuncias en contra del fujimorista.

"No voy a responder a las declaraciones del presidente del Congreso. Sin embargo, quiero acotar, que estoy dispuesto a que se me investigue y esto, con las otras investigaciones y patrañas en mi contra, se van a caer, porque no soy un delincuente. Tengo 7 años en el Congreso y me han querido inventar denuncias de las que he salido libre, tanto en el Congreso como también en los temas jurisdiccionales, como en el caso de 'Los Wachiturros de Tumán'".