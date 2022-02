La bancada de Perú Libre consideró que el nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por Héctor Valer, ha generado una crisis política debido a la oposición de diversos grupos políticos y la presunta denuncia de violencia familiar.

A través de un pronunciamiento, exhortó al presidente Pedro Castillo a elegir a un equipo de profesionales “que prestigien su mandato” y permitan la gobernabilidad desde la Presidencia del Consejo de Ministros y las diferentes carteras ministeriales.

“El partido político Perú Libre y la Bancada parlamentaria deslindan toda responsabilidad sobre la designación del Gabinete Ministerial, que debería ser de ancha base que permita el consenso, la estabilidad política, pondere la producción nacional y cierre las brechas de la pobreza y extrema pobreza de nuestro País”, señaló.

Finalmente, la bancada oficialista también rechazó todo intento de vacancia contra Castillo Terrones e invocó a los partidos políticos “asumir el rol de defensores de la democracia”.

Como se recuerda, el titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, negó que vaya a renunciar al cargo, tal como lo han solicitado diversas bancadas parlamentarias, y aseguró que tiene el respaldo de Castillo Terrones.

En declaraciones a TV Perú, refirió que el mandatario le pidió esclarecer la denuncia por violencia familiar contra su esposa e hija y remarcó que no han tocado otro tema, como una eventual pedido de renuncia.

“Así es (no voy a renunciar). Acaba de llegar el señor presidente de Brasil, él está en permanente comunicación con nosotros, no me ha manifestado absolutamente nada respecto al incidente, pero sí me ha dicho que debo esclarecer los hechos”, expresó.

“Se han esclarecido los hechos, no me ha tocado otro tema, por tanto tengo el respaldo del presidente”, añadió Valer Pinto.