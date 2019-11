Hermano de fiscal Vela: Rafael y yo somos personas diferentes

Síguenos en Facebook

Carlos Vela, candidato a las elecciones del 2020 y hermano del fiscal Rafael Vela, minimizó los cuestionamientos de Milagros Salazar sobre su postulación al Congreso de la República por Alianza para el Progreso.

En ese sentido, indicó que ha decidido ser candidato a esos comicios porque pretende hacer "grandes cosas" en el sector salud tras desempeñarse 22 años como médico.

"Queremos cambiar la política. El tema que nos hemos propuesto es salud pública. Tenemos 22 años luchando para que la salud sea mejor en nuestro país. No vamos a perder el tiempo en contestar algunas afirmaciones inexactas", remarcó el especialista en geriatría en diálogo con RPP sobre las afirmaciones de la fujimorista.

Hace unos días, la integrante de la Comisión Permanente por Fuerza Popular, Milagros Salazar se preguntó sobre los motivos para la candidatura de Vela en esa agrupación política.

"Me llama la atención que en un partido (...) esté el hermano del señor Vela. Este partido está siendo investigado o hay denuncias y evidencias de la concertación que han recibido dinero del extranjero, hay varias denuncias", refirió.

"¿Para qué están llevando al hermano del fiscal abanderado de lucha contra la corrupción? Para protegernos, para que nos dé una ayudadita", agregó.

Proyectos de salud

Carlos Vela dijo esperar recibir la votación de los peruanos para que pueda trabajar a favor del sector salud desde el Parlamento.

"Mi hermano y yo somos dos personas diferentes. Hemos caminado siempre por el camino de la verdad. Ahora lo haré yo en el Congreso, si la ciudadanía tiene a bien darme su voto. Trabajando sobre proyectos de salud, fundamentalmente", expresó.

Posteriormente, contó que se ha desempeñado como director de la Cruz Roja Peruana y dijo que es médico egresado de la Universidad Federico Villarreal.

"Siempre he entendido la política como el ejercicio del poder para servir a las personas. He sido director de la Cruz Roja Peruana, soy graduado de la facultad de Medicina de la Villarreal. He tenido trabajo de asistencia comunitaria en Villa El Salvador", sostuvo el hermano del integrante del Equipo Especial del caso "Lava Jato" a cargo de las investigaciones de Odebrecht.