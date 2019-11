​Hermano de secretaria de Palacio no cumplía con perfil para trabajar en Sunarp

Un informe de la Contraloría advierte que Juan Morales Córdova, hermano de la secretaría general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, no cumplía con el perfil para laborar en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), organismo en el que estuvo trabajando casi cuatro meses.

Según el documento -remitido al jefe de la Sunarp, Manuel Montes Boza, y al que Correo tuvo acceso-, Morales Córdova ocupó el puesto de asesor de la Gerencia General de dicha entidad sin un concurso público previo, bajo la modalidad de personal de confianza. Percibía aproximadamente S/12 mil.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Sunarp, dependiente de la Contraloría, concluyó el último lunes que el abogado de profesión "no presentó documentos que acrediten el cumplimiento del requisito solicitado para el perfil del cargo de asesor".

Precisó que el letrado no tiene estudios concluidos de maestría y/o posgrado en materias afines al puesto, una condición que establece el Manual Clasificador de Cargos de la Sunarp.

También refirió que para la Oficina de Recursos Humanos de esa institución el letrado sí tendría una maestría.

Sin embargo, al verificar la información, la Contraloría determinó que Juan Morales Córdova solo presentó una copia de la constancia de matrícula en la Maestría en Gerencia Pública Edición V del periodo académico 2019-I de la Universidad Continental, la que no ha concluido.

Para mayores señas, el exfuncionario comenzó sus clases el 24 de junio de este año y fue designado como asesor en la Sunarp 16 días después (el 10 de julio).

Como si todo esto fuera poco, el informe señala que el legajo del abogado no incluye toda la documentación sobre su experiencia laboral y formación académica, lo que dificulta la corroboración.

Sobre el tema, el OCI de la Sunarp lamentó que tales detalles no se hayan advertido. "Al no haber alertado a la entidad sobre su incumplimiento, no permitió que se adopten las medidas correctivas en relación a la designación del asesor de la Gerencia General", reza el informe.

Intercambio

Al respecto, el analista Fernando Rospigliosi sostuvo que el jefe de la Sunarp tiene una responsabilidad que asumir, y que está acostumbrado a hacer favores. "Realizó un intercambio para colocar en puestos al esposo de la ministra de Salud y a su pareja", recordó.

Añadió que Mirian Morales estaría involucrada en la contratación de su hermano. "Ella toma decisiones sobre todos los asuntos importantes del país. No es de extrañar que coloque a su hermano en cualquier lugar de la administración del Estado", puntualizó a este diario.