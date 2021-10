El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que la decisión del partido político Perú Libre para que la bancada de congresistas no den el voto de confianza al Gabinete liderado por Mirtha Vásquez es “pasar a la oposición” y rechazó los calificativos usados en el comunicado publicado por Vladimir Cerrón la mañana del jueves.

“No comparto la opinión expresada en este comunicado. Creo que la bancada de Perú Libre debería dar el voto de confianza del Gabinete planteado por Pedro Castillo. Él es miembro de Perú Libre”, señaló en declaraciones a RPP.

“Pueden existir algunas diferencias en cualquier partido, incluso cualquier movimiento dentro del mismo Gabinete. De ahí a plantear una posición de no den el voto de confianza, me parece que hay una distancia, entre tener diferencias a pasar francamente a una oposición, porque esto es pasar a la oposición de un Gobierno que propuso levantar las banderas de campaña”, añadió.

Hernando Cevallos consideró que Perú Libre debería dar el voto de confianza. (RPP)

El titular del Ministerio de Salud opinó así sobre el comunicado publicado por Vladimir Cerrón, en el que una Asamblea Nacional Extraordinaria de Perú Libre decide que no dará voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, del cual dijeron que está integrado por “representantes caviares” y “partidos sin inscripción”.

MIRA AQUÍ: Perú Libre anuncia que no dará voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez

Asamblea Nacional Extraordinaria: PERÚ LIBRE no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada. pic.twitter.com/UnnyX67FFJ — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) October 14, 2021





Cevallos sobre campaña de Perú Libre

Cevallos, quien fue congresista de la bancada del Frente Amplio y militante de este partido -que perdió su inscripción tras elecciones del 2021- hasta su renuncia en enero de este año, aseguró que el Gabinete no ha dejado de defender las propuestas que Perú Libre hizo en campaña.

“No se trata de que los que componen el Gabinete son partidos con inscripción o no. Se trata de qué propuesta tiene el Gabinete que plantea el presidente Pedro castillo. Hasta donde he conversado con él y lo ha expresado, es que este país necesita cambios profundos, cambios constitucionales, cambio de la Constitución. No es una propuesta que el profesor Pedro Castillo ha dicho que no necesitamos”, manifestó el ministro.

El titular del Ministerio de Salud indicó que el comunicado del partido Perú Libre no está poniendo en riesgo la gobernabilidad del país al señalar que expresa una preocupación que calificó como válida de que el Ejecutivo no deje las banderas de lucha asumidas en campaña.

“No se pone en riesgo la gobernabilidad del país. me parece que son opiniones demasiado severas, no me parece un balance adecuado de la situación política. No comparto esta posición pero entiendo que hay una preocupación en Perú Libre que el gobierno no baje las banderas, que el Gobierno no deje de plantear las grandes necesidades de transformación que tiene el país [...] El mismo presidente Pedro Castillo las sigue sosteniendo desde mi punto de vista”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra: rechazan pedido para entrega de sus credenciales de congresista