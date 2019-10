Horacio Zeballos presenta su renuncia a Nuevo Perú

Síguenos en Facebook

Hoy el miembro del Congreso disuelto, Horacio Zeballos, renunció a Nuevo Perú luego que el partido de izquierda formara una alianza política con Perú Libre liderada por el cuestionado Vladimir Cerrón.

El hombre de izquierda se suma a su excolega Richard Arce quien también presentó su carta de renuncia a NP ayer por la noche.

El documento dirigido a la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, señala que la decisión de Horacio Zeballos parar retirarse del partido de manera definitiva, es por las alianzas que ha establecido el partido de izquierda con Juntos por el Perú y Perú Libre.

Renuncias

Zeballos expone que esta situación es el "resultado de esa incapacidad de consolidarnos como partido".

"Me preocupa que masivamente algunas regiones y comités respalda dicha alianza, situación que respeto, pero no comparto; no obstante algunos, la minoría, que se muestran disidentes reciban críticas muy duras, indignas de un compañero, indignas para un hombre o mujer de izquierda" se lee.

"Es imprescindible que la práctica política sea diáfana, principista, respetuosa de los compromisos asumidos y que la construcción de nuestro movimiento sea colectiva y no en base a personalismos, oportunismos, segregaciones, reparto por cuotas o preferencias", agrega.

Recordemos que ayer por la noche, Correo adelantó la renuncia de Richard Arce a NP por argumentos similares que comparte con su excolega Zeballos.