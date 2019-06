Humberto Abanto asegura que Hilberto Silva negó haber recibido dinero de Jorge Barata (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, aseguró que Hilberto Silva, exencargado de la División de Operaciones Estructurada de Odebrecht, negó haber recibido dinero de Jorge Barata que supuestamente fue entregado a Yoshiyama.

"Hilberto Silva negó haber hecho alguna coordinación telefónica con el señor Barata para la remisión del dinero del medio millón de dólares que supuestamente le había entregado a Jaime Yoshiyama", explicó Abanto a Canal N.

Asimismo, precisó que Hilberto Silva declaró en Brasil que él nunca enviaba dinero al escritorio de nadie, que él enviaba dinero a una cuenta que el solicitante le señalaba.

"Es que aquí el problema de la Fiscalía es que quiere saltarse un tema importante. El señor Barata dijo que luego de pedir la autorización de Mamedi se comunicó con Hilberto Silva para pedirle que le enviara el dinero y que él dijo que le iba hacer llegar el dinero a su escritorio", señaló.

"Hilberto Silva dice dos cosas: yo no hablé con Barata y dos, yo no envié el dinero al escritorio de nadie, entonces esos juegos para adulterar la realidad es un problema de la Fiscalía, yo no participó de eso", añadió el abogado de Yoshiyama.

De igual forma, Humberto Abanto recordó que Hilberto Silva declaró en Brasil que él tenía una masa de dinero para pagos no contabilizados, dinero que él subrayó como lícito.

"El fondo de la caja 2 venía de un aporte del 3.5% de las ganancias que tenían de los contratos fuera de Brasil de ahí tomaban ese dinero y lo ponían en una cuenta offshore", aseveró.

"De esa cuenta manejaba Hilberto a través de operaciones estructuradas y que a él le llegaba la autorización de dar el dinero en una cuenta determinada", indicó el abogado de Yoshiyama. Asimismo, recordó que Hilberto Silva señaló que él no tenía que saber quién era el beneficiario y porque se daba el dinero.